Mit Selfpublishing vom Traum zur Wirklichkeit – Nr. 1 Amazon Bestseller veröffentlichen

Für viele Menschen ist es ein großer Traum, ein eigenes Buch zu schreiben und dieses zu veröffentlichen. Vielleicht hast du es sogar schon versucht, aber der Erfolg deines Werkes hält sich in so engen Grenzen, dass du dich fragst, ob du es überhaupt noch ein weiteres Mal versuchst. Vielleicht fragst Du Dich auch, weshalb Du überhaupt ein eigenes Buch schreiben solltest? Nicht nur Deine Kunden, sondern auch fremde Menschen werden bemerken, dass Du Experte in Deinem Thema bist. Du bekommst mehr Sichtbarkeit und Reichweite und Du baust Dir ein zusätzliches Einkommen auf. Was du brauchst, um damit erfolgreich zu sein, ist ein Partner an deiner Seite, der einen großen Erfahrungsschatz im Buchverkauf und dessen Vermarktung im Internet hat. Ein solcher Partner ist www.aliciaschlienz.com für dich. Hierfür bietet dir Alicia Schlienz mit all ihrem Wissen und ihrer Erfahrung ihre Hilfe und Unterstützung an. Mit Amazon KDP zum Erfolg – Selfpublishing für Jedermann Alicia Schlienz ist mehrfache Nr. 1 Amazon Bestseller Autorin. Mit ihrem erfolgreich vermarkteten Buch "Du bist die Nummer 1 in Deinem Leben" war sie über ein Jahr auf Platz 1 bei Amazon.

Seit über zwei Jahren ist sie Unternehmerin und unterstütze (angehende) Autoren dabei, ihr eigenes Buch zum Erfolg werden zu lassen. Alicia Schlienz hilft Dir dabei, Dein Buch so zu optimieren, dass es die Chance auf einen Amazon-Bestseller hat. Ob es hierbei nur ums Marketing geht oder den gesamten Prozess vom Schreiben des Buches bis zur Veröffentlichung – bei ihr bist Du auf jeden Fall richtig! Bücher im Selbstverlag veröffentlichen durch Amazon KDP Früher dachte man immer, nur Schriftsteller könnten Bücher veröffentlichen. Vielleicht erwischst Du Dich auch manchmal bei dem Gedanken, dass Du gar nicht „bekannt" genug bist, um ein Buch zu veröffentlichen. Das ist allerdings in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr so. Mittlerweile kann wirklich JEDER ein Buch schreiben und es veröffentlichen. Und diese Chance sollte auch jeder Unternehmer nutzen. Ein Selbstverlag kann zum großen Erfolg für den Autor werden, der in einem solchen ausschließlich sein eigenes Gesamtwerk einer breiten Öffentlichkeit zum Kauf anbietet. Amazon bietet in seinem Portal eine besondere Hilfestellung in Form eines Kindle Direct Publishing (KDP) an und hilft damit dem Autor, sein Buch erfolgreich zu vermarkten. Der Autor kann bei Nutzung von Amazon KDP nicht nur den Preis für sein Werk weitgehend mitbestimmen, sondern jederzeit im Autorenbereich "Bücherregal" die Verkaufsentwicklung beobachten. Bücher veröffentlichen und dabei die Vorteile des Amazon-Bestseller-Status nutzen Der Amazon-Bestseller-Status sorgt dafür, dass ein größeres Publikum das Werk im Internet zu sehen bekommt. Er hilft Dir, die Verkäufe Deines Buches zu steigern, sichtbar zu werden und wirklich als Experte mit Deinem Thema angesehen zu werden. Alicia Schlienz unterstützt Dich u.a. mit einer umfassenden Keyword- & Kategorienanalyse, der Optimierung Deiner Produktbeschreibung & dem A+ Content und schaltet abschließend für Dein Buch eine Amazon Werbekampagne. So bekommst Du die optimale Chance auf den 1. Platz im Bestseller-Rang. In 12 Wochen alles über den Erfolg im Selfpublishing lernen Alicia Schlienz unterstützt Dich 12 Wochen lang in einem 1:1 Workshop Deine Buchidee zu Papier zu bringen und Dein eigenes Buch erfolgreich zu veröffentlichen. In dieser Zeit lernst Du alles über das Thema Selfpublishing, wie man ein Buch schreibt und sein Buch zum Erfolg macht.