Fantasy trifft auf Familiengeschichte bei der “Buchmangel”- Lesung im Maschinchen Buntes

Pressetext verfasst von Jörg Krämer am Mo, 2023-08-14 13:59. Witten, 3.8.2023 – Ein Abend mitten in der fantastischen Literatur und packenden Familiengeschichten fand im Maschinchen Buntes in Witten statt. Moderatorin Judith Caspers und Gastautor Jörg Krämer zogen das Publikum in ihren Bann. Ein gelungener Abend voller Literatur und Unterhaltung

Der Abend im Maschinchen Buntes begann mit einer warmherzigen Begrüßung durch die charmante Moderatorin Judith Caspers. Sie nahm die Zuschauer auf eine Reise durch die verschiedensten Werke der "Familiengeschichte" mit und besprach auf anschauliche Weise die einzelnen Bücher. Anhand der unterschiedlichen Geschichten, die in den Romanen erzählt worden sind, bildete sie gekonnt einen roten Faden. In besonderen Momenten des Abends brachte Judith Caspers spielerische Elemente in die Veranstaltung ein und verlieh der Lesung eine leichte und fröhliche Atmosphäre. In spielerischer Weise wurden die Zuschauer animiert, sich aktiv an der Veranstaltung zu beteiligen, was zum generellen positiven Eindruck des Abends beitrug. Nach einer kurzen Pause brachte Judith Caspers den Gastautor Jörg Krämer auf die Bühne. Sie interviewte den Fantasyautor und erlaubte so dem Publikum einen Einblick in den kreativen Prozess von Jörg Krämer. Es ist immer wieder faszinierend zu hören, wie Schriftsteller ihre Romanwelten erschaffen und die Geschichten zum Leben erwecken. Einblick in "Gefährten der Hoffnung"

Jörg Krämer (https://www.ruhrpottstory.com/) gab dem Publikum dann einen exklusiven Vorgeschmack auf seinen Fantasyroman "Gefährten der Hoffnung". Mit der Lesung der ersten zwei Kapitel seiner Erzählung sorgte er für leuchtende Augen und erstaunte Gesichter unter den zahlreichen Zuschauern. Die Gäste folgten gespannt seiner Lesung und wurden auf eine imaginäre Reise in eine Welt voller Abenteuer und Magie mitgenommen. Die "Buchmangel"-Lesung im Maschinchen Buntes war ein gelungener Abend auf hohem Niveau. Sie stellte wieder einmal unter Beweis, wie spannend und unterhaltsam eine Lesung sein kann, wenn sie von den richtigen Menschen moderiert wird. Judith Caspers und Jörg Krämer gelang es, durch ihre angeregten Gespräche und die lebendige Vorstellung der Bücher, das Publikum zu fesseln und für ein abwechslungsreiches Programm zu sorgen. Die Veranstaltung bot den Gästen nicht nur einen angenehmen Abend mit guter Literatur und spannenden Spielen, sondern auch eine Plattform, um Ideen auszutauschen, Kontakte zu knüpfen und neue Perspektiven zu gewinnen. Allen Beteiligten ist es zu verdanken, dass dies möglich wurde. Durch ihre Leidenschaft und ihr Engagement haben sie den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.