Startseite Attraktive und transparente Angebote für nachhaltige Schrottentsorgung – Ihr Schrottankauf in Aachen Pressetext verfasst von Schrottabholung.org am Do, 2023-08-10 22:31. Schrottentsorgung muss nicht immer nervenaufreibend und kompliziert sein, sondern kann auch bequem von Statten gehen und dabei sogar entlohnt werden. So funktioniert’s: Der Hauptbestandteil von vielen Schrottarten sind alte Metalle, welche sich durch Recyclingverfahren wieder nutzbar machen lassen und in Wiederverwendungsprozesse eingespeist werden können. https://schrottabholung.org/schrottankauf-aachen/ Aus diesem Grund bieten wir Ihnen gerne lukrative Preise für Altmetall, das sich in ihrem Schrott befindet. Sie profitieren von unserer langjährigen Erfahrung im Umgang mit Schrott, werden durch unsere Schrottabholung entlastet und für den abgeholten Schrott sogar bezahlt! Sollten wir uns auf einen Schrottankauf in Aachen einigen, holen wir den Schrott gerne bei Ihnen ab, demontieren ihn wenn nötig und zahlen Bar oder per Überweisung. Natürlich können Sie uns zuvor ein unverbindliches Angebot machen. So bekommen wir einen groben Überblick über die Art und Menge des Schrotts den Sie zu verkaufen gedenken und Sie einen Einblick in unsere transparente Preisgestaltung, welche sich an den täglichen Kursen der im Schrott enthaltenen Edelmetalle misst. Für den Schrottankauf in Aachen suchen wir hauptsächlich Schrott in dem - Kupfer - Zinn - Aluminium - Messing und diverse andere Metalle und Werkstoffe enthalten sind. Der Schrott kann aus verschiedenen Gegenständen bestehen und von Kabeln und Kabelresten, über Heizkörper, alte Heizöfen, bis hin zu KFZ-Schrott in Gestalt von Autokarossen oder Felgen reichen. Außer in Kabeln findet sich auch Edelmetall in Platinen und PC-Bestandteilen. Sie gehören zum sogenannten Elektroschrott und sind für den Schrottankauf ganz besonders interessant. Neben den wiederverwendbaren Metallen kann Elektronik jedoch auch eine Reihe von Schwermetallen wie Blei und Arsen enthalten, die giftig und unweltschädlich sind. Im Rahmen der Schrottentsorgung stellen wir sicher, dass diese Bestandteile während des Recyclings so nachhaltig wie möglich entfernt und beseitigt werden, ohne eine langfristige Belastung für die Umwelt darzustellen. Unsere Preise – Gemessen an Schrottmenge und Schrottart Wir bieten Ihnen faire Preise für Ihren Schrott an, die sich an Menge und Art des Schrotts festmachen. Der Preis wird dann im Regelfall per Kilogramm festgelegt. Notwendige Demontagen werde gegebenenfalls in den Schrottpreis miteinbezogen. Fahr- und Werkzeuge die für die Schrottabholung gebraucht werden stellen natürlich wir. Pressekontaktdaten: Schrottabholung.org Mahmoud El-Lahib

Bahnhofstraße 3

44866 Wattenscheid – Bochum Telefon: 0157/35 855 388

E-Mail: info@schrottabholung.org

