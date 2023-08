Startseite Gesund & Meer: Das Nova Maldives punktet mit innovativen Seetang Gerichten Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-08-07 10:18. Der neue Resort Stern Nova Maldives setzt neu auf kulinarische Seetang Kreation im Teppanyaki-Restaurant Mizu, das regelrecht über dem Wasser zu schweben scheint. Seetang liegt aufgrund kulinarischer und gesundheitlicher Vorzüge im Trend. Kombu, Nori & Co. sind super gesund und obendrein noch echte Schlankwunder und werden daher von Kennern schon lange als Superfood gefeiert: Bereits die Vorspeisen sind wahre Geschmacks-explosion: Temaki-Rollen mit fliegendem Fischrogen, weißer Snapper, der sich in Passionsfrucht und knackiger Gurke aalt, und knusprige Pilz- und Wakame-Dumplings, bekannt als Gyoza. Für Suppenliebhaber gibt es die umami-geladene japanische klare Brühe Kombu mit frischem Wurzelgemüse, Tofu und Katsuobushi. Auch die Hauptgänge sind kreativ von der Meeresliebe des kulinarischen Nova Teams inspiriert: Yaki-Soba-Nudeln mit Hijiki und zartem Hähnchen, begleitet von einer köstlichen Seetang-Apfelsauce. Und das ist noch längst nicht alles - das Menü überrascht mit Wakame-umhüllten Rindersteak, mit Yaki Nori gerolltem Lachsfilet sowie frischen Garnelen in verführerischen Miso-Yuzu-Sauce und Chuka Wakame. Und als süßer Abschluss ein himmlischer Genuss in Form einer Kokosnuss und Pandan Torte mit Nori und Spirulina-Eiscreme. Executive Chef Sanjeet Gopee schwärmt: "Bei Nova lieben wir es, kulinarische Traditionen zu brechen und unseren Gästen neue gesunde Köstlichkeiten zu offerieren. Seetang ist nicht nur köstlich, sondern auch randvoll mit Vitaminen A, B, C und E, Omega-3- Fettsäuren sowie wichtigen Mineralien wie Jod, Calcium, Eisen, Zink und Magnesium. Und als ob das nicht genug wäre, hat Seetang auch noch eine ganze Bandbreite and gesundheitlichen Vorteilen zu bieten - von entzündungshemmend über energiespendend bis hin zu knochenstärkend und hormonregulierend. Das Seetang-Menü ist eine echte Wohltat für den Gaumen und ein Superfood-Erlebnis der Extraklasse!" Mit dem neuen Kaiso Seetang-Menü setzt Nova auf Innovation, Nachhaltigkeit und fördert den gesunden Lifestyle der Gäste. Der Schatz des Ozeans wird so ein Hochgenuss für alle Sinne. Mehr über dieses außergewöhnliche Menü: https://nova-maldives.com/dining/mizu/ Über Nova Maldives Erst kürzlich wurde das Nova Maldives mit dem Travelers' Choice Award 2023 von Tripadvisor gekürt. Seit August 2022 ist Nova Maldives der neue Resort Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadies für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport - und Tauchzentrum ergänzen das Angebot. Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen. Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet. Über Pulse Hotels & Resorts. Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: "Sei intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst". Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern. Website: Nova-Maldives.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Nova Maldives

