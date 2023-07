Startseite Geschickt den Mehrfamilienhausverkauf abwickeln Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2023-07-24 13:46. Der Verkauf eines Mehrfamilienhauses erfordert besondere Kenntnisse und Fähigkeiten. Die NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH ist ein erfahrener Partner in diesem Prozess und unterstützt Eigentümer dabei, ihr Mehrfamilienhaus zu einem angemessenen Preis an Privatpersonen oder Investoren zu veräußern. Worauf es beim Mehrfamilienhausverkauf ankommt, wissen die Experten des Unternehmens genau. So haben Investoren oft komplexere Anforderungen als Privatpersonen. Außerdem sind eine professionelle Wertermittlung und die Kenntnis über die verschiedenen Verfahren zur Wertermittlung - wie das Sachwertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Vergleichswertverfahren - essenziell, um einen realistischen Verkaufspreis festzulegen und Fehlentwicklungen im Verkaufsprozess zu vermeiden. Beim Verkauf eines Mehrfamilienhauses gibt es zudem einige Aspekte zu beachten, die besondere Aufmerksamkeit erfordern. "Vor dem Verkauf ist eine sorgfältige Begutachtung des Mehrfamilienhauses vor Ort unter der Berücksichtigung der Stärken und Schwächen sinnvoll", weiß Geschäftsführer Joachim Neumann. Die Experten der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz analysieren unter anderem die Mikro- und Makrolage des Mehrfamilienhauses und geben Empfehlungen für wertsteigernde Verbesserungen. Zudem beraten sie darüber, ob ein Mehrfamilienhaus als Ganzes oder in einzelnen Einheiten verkauft werden soll. Durch ihre umfassende Expertise und Marktkenntnisse stehen die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH Eigentümern von Mehrfamilienhäusern als kompetenter Partner zur Seite. "Wir verfügen darüber hinaus über wertvolle Kontakte zu finanzstarken Privatpersonen und Investoren und sind bestens mit den Zielgruppen vertraut", erklärt Prokurist Markus Neumann. Das ermöglicht es den Maklern aus Villingen-Schwenningen, auf die Verhandlungsargumente der Kaufinteressenten einzugehen und einen angemessenen Verkaufserlös für das Mehrfamilienhaus zu erzielen. Weitere Informationen zum Thema sowie zu Haus verkaufen Brigachtal, Immobilien Brigachtal, Immobilien Villingen-Schwenningen und mehr erhalten Interessenten auch auf https://www.immo-neu.de/ NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

Markus Neumann

Beethovenstr. 10 78054 Villingen-Schwenningen

Deutschland E-Mail: info@immo-neu.de

Homepage: https://www.immo-neu.de/

Telefon: 0 77 20 / 3 15 11 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten