Startseite Schöne neue Welt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2023-05-22 16:35. So manche Zukunftsvision ist heute Wirklichkeit. Roboter und künstliche Intelligenz helfen in vielen Bereichen. In der Landwirtschaft zum Beispiel gibt es im Stall schon lange Roboter, die füttern, melken und sauber machen. Auch Feldroboter werden erprobt. Smart Farming, Digital Farming oder e-Farming ist das Stichwort. Auch inwieweit künstliche Intelligenz zur Steuerung von Düngung möglich ist, wird erforscht. Damit die Menschen möglichst ausreichend mit hochwertigen Nahrungsmitteln versorgt werden können, ist Dünger nötig. Damit rückt Kali in den Blickpunkt. Vor allem, da Sanktionen gegen Russland und Weißrussland das Angebot verknappen. Die Kalidünger SOP und MOP sind die gebräuchlichsten auf dem Markt. Aufgrund der Sanktionen verringert sich die weltweite jährliche MOP-Kapazität auf rund 55 Millionen Tonnen, während gleichzeitig die Nachfrage bei zirka 73 Millionen Tonnen liegt. Laut Schätzungen wird die Nachfrage wegen der wachsenden Bevölkerung bis zum Jahr 2030 auf etwa 90 Millionen Tonnen ansteigen. Auch steigt der Wohlstand in den Entwicklungsländern, damit auch der Verbrauch hochwertiger Nahrungsmittel. Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein in Kali-Unternehmen einzusteigen. Um den Kali-Nachschub kümmert sich Millennial Potash - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash... -. Dessen Banio-Kaliprojekt liegt in Gabun in Zentralafrika und damit nahe an bedeutenden Kalimärkten. Das Land ist zudem bergbaufreundlich. Neben den Informations- und Kommunikationstechnologien sind es heute der Klimawandel, die Abkehr von fossilen Brennstoffen und die fortschreitende Elektromobilität, die die Menschen beschäftigen. Dazu zählt auch die Frage wie wir morgen Wärme und Energie erzeugen. Dreh- und Angelpunkt sind Energiespeicher, also Akkus, denn Wind oder Sonne sind nicht immer verfügbar. Dafür braucht man die Lithium-Ionen-Batterien, in ihnen ist unter anderem Lithium, Nickel, Kupfer, Kobalt, Mangan oder Titan verbaut. Kobalt gibt es im Kobalt-Gold-Projekt Rajapalot von Mawson Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mawson-gold-lt... -. Dieses liegt in Finnland und sieht äußerst vielversprechend aus. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten