Startseite Hannes Rehfeldt ist neuer CDU-Stadtrat in Neukölln Pressetext verfasst von Sperbys Musikpl... am Mo, 2023-05-22 13:23. Bei einem außerordentlichen Kreisparteitag nominierte die Neuköllner CDU Hannes Rehfeldt als zweiten CDU-Stadtrat für den Berliner Bezirk Neukölln. Die Fraktion im Bezirksparlament/BVV wählte darauf ihn hin einstimmig zu ihrem neuen Stadtrat.

Bisher hatte die CDU einen Stadtrat im Bezirksamt. Nach der gewonnenen Wiederholungswahl ist die CDU die stärkste politische Kraft im Land und im Bezirk. Deshalb stehen ihr zwei Stadträte zu. Der andere Stadtrat(Ordnung) ist Gerrit Kringel.

Hannes Rehfeldt hat bereits 10 Jahre Erfahrung als Mitarbeiter im Bezirksamt und kennt die Arbeit und Herausforderungen sehr gut. Er war Mitarbeiter beim bisherigen Sozialstadtrat Falko Liecke. Herr Liecke war zuvor Gesundheitsstadtrat und auch hier arbeitete Herr Rehfeldt. Falko Liecke ist inzwischen Staatssekretär für Jugend und Familie.

Hannes Rehfeldt ist nun Stadtrat für Gesundheit und Soziales. Als langjähriger Mitarbeiter in den zwei Ressorts hat er ein profundes Wissen und kennt die zuständigen Ämter sehr genau. Diese Ressorts waren in den vergangenen Legislaturperioden immer getrennt.

