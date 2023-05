Startseite Häufigsten Fehler beim Muskelaufbau und wie man sie vermeidet Pressetext verfasst von testofox am Di, 2023-05-09 11:51. Einer der Gründe, warum Menschen aufhören, ins Fitnessstudio zu gehen, ist Frustration. Sie erreichen ein Plateau bei der Gewichtsabnahme oder ein Plateau beim Muskelaufbau. Fehler beim Muskelaufbau sind einer der Hauptgründe für Frustration im Fitnessstudio. Welche Fehler werden beim Muskelaufbau gemacht und wie können sie vermieden werden? Werfen wir einen Blick auf die 6 häufigsten Fehler. 1. Falsche oder fehlende Planung:

Muskelaufbau erfordert einen Plan, ein sorgfältiger und überlegter Ansatz wird erfolgreicher sein. Trainingsroutinen hängen von vielen Faktoren ab, von der Körperform bis zu den Fitnesszielen. Ein fehlender Plan bedeutet, dass das Training nicht strukturiert ist und daher einige Bereiche des Muskelaufbaus nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Die Einhaltung eines Trainingsplans ist nicht einfach, aber unerlässlich. Auch wenn Sie keine professionelle Hilfe bei der Erstellung eines Trainingsplans haben, können Sie sich selbst helfen. Versuchen Sie, in einem Notizbuch alles aufzuschreiben, was Sie getan haben oder tun wollen. Setzen Sie sich Ziele, die auf einer realistischen Einschätzung dessen beruhen, was Sie erreichen können. Ihr Plan sollte sich nach Ihren Zielen richten und nicht umgekehrt. Sobald Sie Ihre spezifischen Ziele festgelegt haben, können Sie Ihr Training um diese Ziele herum planen, so dass alles in Ihrem Training zusammenpasst. Es gibt eine Reihe von Ressourcen im Internet, die Sie nutzen können. Wenn Sie nicht wissen, was Sie tun sollen, suchen Sie Hilfe bei einem Experten oder recherchieren Sie nach bewährten Verfahren. Beginnen Sie einfach mit einem wöchentlichen Trainingsplan und gehen Sie ins Detail, wenn Sie mehr wissen. 2. Schlechte Ernährung:

Die Ernährung ist einer der wichtigsten Aspekte beim Muskelaufbau. Jedes Mal, wenn man auf Junk Food und Fast Food zurückgreift, macht man Fehler beim Muskelaufbau. Wenn wir wollen, dass unser Körper auf hohem Niveau arbeitet, müssen wir ihn mit gesunden und nahrhaften Lebensmitteln versorgen. Das bedeutet nicht, dass man kein Fett zu sich nehmen sollte, denn Fett spielt eine wichtige Rolle beim Muskelaufbau. Es sind die anderen Dinge wie tonnenweise Natrium, gesättigte Fettsäuren und verarbeiteter Zucker, die man weglassen muss. Wer das nicht tut, sabotiert sein Muskelaufbautraining. Keine Diät wird erfolgreich sein, wenn man sie nicht genießt, also achten Sie darauf, dass Sie Lebensmittel essen, die Ihnen schmecken. Es ist ein Mythos, dass gesundes Essen nicht schmeckt, manche Menschen finden es sogar nach kurzer Zeit besser. Ernährung und Bewegung sind der Schlüssel zu einem gesunden Muskelaufbau. 3. Dehydrierung:

Viele Menschen sind sich nicht bewusst, wie viel Wasser sie beim Schwitzen oder bei schwerer körperlicher Arbeit verlieren. Pro Stunde können bis zu zwei Liter verloren gehen, die ersetzt werden müssen. Wer nicht auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achtet, kann keine Muskelmasse aufbauen. Denn Dehydrierung wirkt sich negativ auf den gesamten Körper aus. Hormone und Chemikalien gelangen in den Blutkreislauf und senken den Testosteron- und Wachstumshormonspiegel. Dies führt dazu, dass der Körper weniger vom Training profitiert. 4. Schlafmangel

Schlaf ist wichtig, wenn man Muskelmasse aufbauen will. Denn unzureichender Schlaf senkt den Testosteronspiegel und führt zum Abbau von Muskelmasse. Schon eine einzige Nacht mit zu wenig Schlaf kann den Prozess in Gang setzen, der zu Fettaufbau und Muskelabbau führt. Ein weiteres großes Problem von Schlafmangel ist, dass er die Motivation beeinträchtigt und Lethargie fördert. Wenn man nicht genug schläft, kann es schwierig sein, sich für leichte Übungen zu motivieren. Frustration und mangelnde Motivation sind die Hauptgründe, warum Menschen im Fitnessstudio scheitern. Es ist nicht schwer, dieses Problem zu lösen, Sie müssen nur eine Nacht durchschlafen. Wenn Ihr Terminkalender so voll ist, dass Sie das Gefühl haben, nicht genug Schlaf zu bekommen, müssen Sie irgendwo Abstriche machen. Wenn Sie das nicht tun, werden Sie nie den Körper oder die Muskelmasse haben, die Sie sich wünschen. 5. Übertraining:

Es scheint eine Binsenweisheit zu sein, dass man umso dicker wird, je mehr man sich bewegt. Das ist innerhalb vernünftiger Grenzen richtig, aber wenn man es übertreibt, hat es andere Auswirkungen. Übertraining führt zum Abbau von Muskelmasse und ist auch eine der Hauptursachen für Verletzungen im Fitnessstudio. Es ist leicht, zu viel zu trainieren, da es viele Trainingsroutinen gibt, die von berühmten Bodybuildern und Sportlern propagiert werden. Diese Routinen sind auf ihren Körper und ihre Bedürfnisse zugeschnitten und funktionieren für Sie nicht so gut. In vielen Fällen nehmen diese Menschen sogar Medikamente. Wenn Sie nicht die gleichen Muskelaufbaupräparate verwenden, werden Sie nicht die gleichen Ergebnisse erzielen wie ein Profi. Zusätzlich zu Nahrungsergänzungsmitteln, Diät und Routine haben sie Teams von Menschen, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen, weil sie es sich leisten können, für Hilfe zu bezahlen. 6. Falsche Ausführung:

Wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen und wie man sie aufbaut, ist die richtige Form entscheidend. Eine falsche Form erhöht nicht nur das Verletzungsrisiko, sondern erschwert auch den Muskelaufbau, wenn die Muskeln nicht richtig beansprucht werden. Außerdem besteht die Gefahr, dass Sie Ihre Erfolge aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn Sie eine Übung zum ersten Mal machen, lassen Sie sie von einer Person Ihres Vertrauens oder von Ihrem Sportlehrer beobachten und kritisieren. Auch wenn Sie eine Übung schon eine Weile machen, können Ihnen Fehler unterlaufen. Es kann nie schaden, sich von einer vertrauenswürdigen Person über die richtige Form und Haltung beim Heben beraten zu lassen. Krafttraining dient nicht nur dem Muskelaufbau, es kann auch gefährlich sein, wenn es falsch ausgeführt wird. Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal Gewichte stemmen, und achten Sie darauf, wie Sie heben und ob sich etwas falsch anfühlt. Wenn Ihr Körper Ihnen sagt, dass etwas nicht in Ordnung ist, sollten Sie auf ihn hören. Fehler beim Muskelaufbau vermeiden:

Wenn Sie diese häufigen Fehler beim Muskelaufbau vermeiden können, sind Sie auf dem richtigen Weg. Der Aufbau von Muskelmasse geschieht nicht über Nacht. Es ist harte Arbeit, aber wenn man es richtig macht, ist die Belohnung nicht von dieser Welt. Wenn Sie Ihren ganzen Körper trainieren, Muskeln aufbauen und Ihre Fitness verbessern wollen, sind wir für Sie da. Quelle: Häufige Fehler beim Muskelaufbau