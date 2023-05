Startseite Genau das richtige Buch für Pferdefreunde Pressetext verfasst von Kummer am Di, 2023-05-09 05:36. Das Buch „Pferde erzählen“ bietet liebevoll zusammengestellte Geschichten über Pferde und Ponys, begleitet mit wunderschönen Illustrationen. Dieses Buch ist nicht nur für Kinder und Jugendliche geeignet, sondern bringt jedem das Leben dieser majestätischen Tiere näher. Trailer:

Jumper war ein junges, sehr hoffnungsvolles Springpferd-Talent. Sein Besitzer war sehr stolz auf ihn. Er wurde behutsam und gleichzeitig liebevoll darauf vorbereitet, irgendwann einmal im internationalen Springsport Erfolge zu sammeln. Sein Halter hatte die Hoffnung, dass durch die vielleicht gewonnenen Preisgelder der Hof renoviert werden konnte. Dies war auch wirklich dringend nötig. Obwohl es wenig davon gab, wurde alles Geld in Jumper investiert. Ein Risiko, denn keiner konnte wissen, wie er sich entwickelte. Doch das Glück war auf der richtigen Seite. Das erste große Turnier stand an und Jumper gewann. Sein Eigentümer war sehr stolz auf ihn und schmiedete bereits Zukunftspläne.

Doch leider kommt es meistens anders als man denkt, … auch hier. Die Geldprobleme wurden immer massiver und so musste sein Besitzer sich traurigen Herzens von dem Pferd trennen. Nur durch den Verkauf des Tieres konnte der Hof noch gerettet werden. Käufer gab es genug. An den Meistbietenden wurde Jumper schließlich abgegeben.

Für das Pferd allerdings kein so glückliches Los. Er wurde an einen erfolgsverwöhnten Springstall verkauft, bei dem es nicht um das Tier, sondern einzig und allein nur um den Erfolg ging.

So ‚erfolgsorientiert‘ verlief dann auch das Leben des Springpferdes. Es wurde jedes Wochenende von einem zum anderen Turnier gehetzt. Anfangs stellten sich die gewünschten Erfolge ein, es gewann fast immer. Für den neuen Besitzer war Jumper sein Geld wert. Laut wurde mit dem neuen Superpferd geprahlt. Nur, wie es dem Tier dabei ging, wollte keiner wissen.

Sein Alltag bestand nur noch aus Training, Turnieren, Training. Es durfte nicht auf die Wiese, weil es sich dort hätte verletzen können. Ansonsten stand das Pferd im Stall herum und hatte Langeweile. Seinen Stallkollegen ging es genauso. Trotzdem versuchte Jumper immer sein Bestes, um seinen Menschen zufriedenzustellen. Andere Pferde hätten wahrscheinlich schon aufgegeben, doch Jumper hegte die Hoffnung auf ein schönes Leben nach dem Turniersport. Er redete sich immer wieder ein, dass dann noch genug Zeit war, all das Schöne, das ein Pferdeleben bieten konnte, zu genießen.

Die Wettkämpfe kamen und gingen und allmählich machte sich dieses harte Leben ohne Ruhephasen bei Jumper bemerkbar. Die Erfolge wurden weniger, die Kraft und die Ausdauer des Pferdes ließen nach. Nun prahlte der neue Besitzer nicht mehr mit seinem Tier. Im Gegenteil, er meinte, dass das Pferd sein Geld nicht mehr wert sei und er sich beizeiten einen Ersatz für ihn suchen müsste.

Gesagt – getan. Eine Woche später wurde Jumper verkauft. Sein neues Zuhause war nicht viel besser. Auch hier wurde jedes Wochenende ein Turnier aufgesucht, nur waren diese kleiner. Jumper sollte die junge Tochter seines neuen Besitzers an den Springsport heranführen.

Sein Tagesablauf sah hier aber genauso wie vorher aus. Zum Reiten holte man ihn aus dem Stall, danach stellte man ihn ebendort einfach wieder ab, am Wochenende wurden Turniere geritten. Auch hier durfte er nicht auf die Wiese und anders beschäftigt wurde er auch nicht. So trug er das Kind brav und verlässlich Wochenende für Wochenende auf die Turniere und ergab sich seinem Schicksal.

Allerdings war da immer noch dieser kleine Funken Hoffnung … darauf, dass sich sein Leben – irgendwann – einmal ändern würde; und die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt …

„Pferde wurden in den weiten Steppen der urzeitlichen Welt durch den Menschen gejagt. Umso erstaunlicher, dass diese auf Flucht spezialisierten Huftiere die Nähe des ehemaligen Jägers nicht nur zulassen, ja sogar suchen – und mit dem früheren Feind tiefe Bindungen eingehen können.

Diese faszinierende Verbindung höchst zerbrechlicher Natur machte der Mensch sich im Verlauf der Jahrtausende in vielerlei Hinsicht zunutze.

Ob Rennpferd, Pony, Wildpferd oder Gnadenhofbewohner – illustriert und aus dem Blickwinkel des Vierbeiners erzählt, offenbaren sich hier unterschiedliche Schicksale dieser eleganten und treuen Geschöpfe. Lesenswert für Herzen ab 9 Jahren, die bereits für Pferde schlagen – und insbesondere solche, die es zukünftig werden, denn:

