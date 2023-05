Startseite Einzigartige Auszeichnung für erfolgreiche SUP-Kids: Die FERIENHAUS-AGENTUR setzt neue Maßstäbe Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-05-05 15:37. Im OstseeResort Olpenitz wird Urlaub für Kinder zu einem unvergesslichen Erlebnis: Mit dem Stand-up-Paddling (SUP)-Kurs der FERIENHAUS-AGENTUR erlangen sie das weltweit einzigartige SUP-Pferdchen® "Wir sind stolz darauf, durch unsere Abteilung 'Die ERLEBNIS-AGENTUR' einen Kurs anzubieten, der Kindern nicht nur viel Spaß macht, sondern am Ende auch ihre motorischen Fähigkeiten verbessert", freut sich Florian Bauer, Geschäftsführer der FERIENHAUS-AGENTUR in dem unmittelbar an Ostsee und Schlei gelegenen Resort. "Das Stand-up-Paddling ist eine großartige Aktivität, die Natur zu erkunden und gleichzeitig die körperliche Fitness zu verbessern." Das SUP-Pferdchen® kann weltweit nur bei der FERIENHAUS-AGENTUR in Olpenitz erlangt werden. Seit 2022 bekommen Kinder zwischen acht und 14 Jahren unter der Leitung einer erfahrenen SUP-Instruktorin spielerisch und mit einer Menge Spaß die Sicherheit auf dem Wasser, die Paddeltechnik sowie den Auf- und Abstieg vermittelt. Wer gut aufpasst und am Ende alle Aufgaben erfüllt, nimmt die begehrte Auszeichnung mit nach Hause. Der SUP-Pferdchen®-Kurs findet in einer sicheren Umgebung in der Badebucht des Ostsee Resorts statt. Das OstseeResort Olpenitz ist der perfekte Ort für einen Sommerurlaub mit der Familie. Hier können Kinder neben Stand-up-Paddling auch vielen anderen Aktivitäten nachgehen. Das Resort und seine einmalige landschaftliche Umgebung bieten eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten, darunter Schwimmen, Radfahren, Wandern und vieles mehr. Die Anmeldung zum SUP-Kurs für Kinder im OstseeResort Olpenitz ist ab sofort möglich. Eltern können ihre Kinder online anmelden unter: https://www.ostseeresortolpenitz.de/suppferdchen Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH

email : melanie.feussner@ferienhaus-agentur.de Über Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH Mit rund 450 privaten Urlaubsdomizilen ist Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH größter Anbieter von Ferienhäusern und -wohnungen im OstseeResort Olpenitz (ORO). Das Unternehmen beschäftigt knapp 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Hochsaison durch Praktikant:innen und Aushilfen verstärkt werden. Der Firmensitz befindet sich direkt im OstseeResort an der Hafenpromenade. Über 165.000 Übernachtungen wurden 2021 über Die FERIENHAUS-AGENTUR gebucht. Das Portfolio der FERIENHAUS-AGENTUR umfasst schwimmende Häuser, Ferienhäuser und -wohnungen in Olpenitz und der Geltinger Bucht. Mehr Informationen über Die FERIENHAUS-AGENTUR finden Sie unter www.ferienhaus-agentur.de, zum OstseeResort Olpenitz unter www.das-oro.de Pressekontakt: Die FERIENHAUS-AGENTUR GmbH

