Jodocus erhält Auszeichnung als ITSM-Spezialist

Seit Frühjahr dieses Jahres ist die Jodocus GmbH ein offizieller Atlassian Specialized Partner im Bereich ITSM. Dies ist eine Bestätigung für das tiefgreifende Wissen, die umfangreiche Erfahrung und die Bereitstellung von konsistentem, qualitativ hochwertigem Service zur Optimierung der Kundenzufriedenheit und deren Ergebnisse des Atlassian Platinum Solution Partners.

„Mit der ITSM-Spezialisierung haben wir einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht", so Werner Krandick, Geschäftsführer der Jodocus GmbH. „Der rasante Fortschritt der digitalen Transformation und die dadurch komplexer werdenden IT-Umgebungen machen eine effiziente Prozessgestaltung unabdingbar. Als Atlassian Platinum Solution Partner haben wir erfolgreich unter Beweis gestellt, dass unser Team dieser Herausforderung gewachsen ist und nicht nur schnell auf Anfragen reagiert, sondern auch fallspezifische Lösungen auf höchstem Niveau umsetzt."

Die Jodocus GmbH hat die Atlassian ITSM-Spezialisierung seit der Einführung des Programms am 5. April 2022 erreicht.

"Atlassian möchte die Jodocus GmbH für ihre spezialisierte Bereitstellungspraxis auszeichnen, da sie nachweislich erfolgreich Service-Management-Prinzipien auf Basis der ITIL-Methodik implementiert hat, um die Zufriedenheit und Kosteneffizienz zu verbessern", so Ko Mistry, Head of Global Channel bei Atlassian. "Der Grad des Engagements im ITSM-Spezialisierungsprogramm würdigt die Bemühungen und das Engagement dieser Atlassian-Partner, konsistente und qualitativ hochwertige Services zu liefern, um die Erfahrung und den Erfolg der Kunden zu optimieren."