Brady i7100: Zuverlässiger Industrie Highspeed Etikettendrucker

Der zuverlässige Industrie Highspeed Etikettendrucker Brady i7100 ermöglicht einen äußerst präzisen Druck von großen Druckmengen. Er erfüllt die hohen Anforderungen in Industrie, Raumfahrt und Labor. MAKRO IDENT stellt vor: Der Industrie-Etikettendrucker Brady i7100 ist für Anwender mit großen Druckmengen gedacht, die auf sehr präzisen Drucken hohen Wert legen und somit auf höchste Ansprüche an die Kennzeichnung. Für den Druck von bis zu 7.000 Etiketten pro Tag sorgt ein leistungsstarker interner Prozessor, mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm pro Sekunde. Mit den Druckermodellen mit 300 oder 600 dpi Druckauflösung, mit oder ohne Abziehfunktion, im Standard- oder im ESD-Gehäuse werden gestochen scharfe Drucke erzielt. Eine sehr hohe Druckgenauigkeit wird durch die mittige Druckausrichtung des Drucker erreicht. Austauschbare Walzen optimieren zudem die Lebensdauer des Druckkopfs. Beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT ist für den Brady i7100 ein großes Sortiment hochwertiger Kennzeichnungsmaterialien und passende Farbbänder erhältlich. Darunter über 100 Etikettenmaterialien, 3.000 Standardetiketten, mehr als 40 Spezialfarbbänder und viele kundenspezifische Materialien. Der i7100 kann praktisch jedes Etikettenmaterial bedrucken – von einfachen Etikett bis hin zu Spezialmaterialien für die Industrie, Luft- und Raumfahrt und auch Laboratorien. Der Industriedrucker bietet vielfältige Verbindungsoptionen, um Arbeitsabläufe und Anforderungen an die Datenübertragung zu unterstützen. Er ist mit zahlreichen Anschlüssen und einer optionalen E/A-Verbindung ausgestattet, sodass der Druck über den programmierbaren Controller, ein Fußpedal, einen Sensor oder ein anderes einfaches Gerät ausgelöst werden kann. Für den Brady Industriedrucker sind verschiedene Add-On-Lösungen und Zubehörteile erhältlich, die noch mehr Vielseitigkeit und Automatisierungsmöglichkeiten bieten. Dazu zählen verschiedene Etiketten-Schneidsysteme, Aufwickler, Verbindungen sowie Technologien wie „Peel & Present" zum automatischen Ablösen des Etiketts vom Trägermaterial. Der Brady i7100 ist mit einem hochwertigen, präzisionsgefertigten Druckkopf mit einer Beschichtung ausgestattet. Er eignet sich ideal zum Drucken von kleinen Grafiken und Schriftarten auf Typenschildern, hitzebeständigen Polyimid-Materialien und anderen hochleistungsfähigen Spezialmaterialien. Die Druckköpfe werden automatisch von der CPU erkannt und kalibriert. Wichtige Daten werden direkt im Druckkopf gespeichert, beispielsweise Betriebsleistung, maximale Betriebstemperatur und Wärmeleistung. Zur einfachen Bedienung verfügt der Brady i7100 über ein Farb TouchScreen. Hierüber wird der Betrieb des Druckers gesteuert. Darunter auch die Funktionen Druckaufträge unterbrechen, fortsetzen, abbrechen, Druckparameter einstellen, Stand-alone Betrieb mit Speichermedium steuern und vieles mehr. Firmware-Updates werden ebenso über das Display gesteuert. Viele weitere Funktionen und Einstellungen können auch durch druckeigene Kommandos mit Software-Applikationen oder durch direkte Programmierung mit einem PC gesteuert werden. Der Industrie-Etikettendrucker Brady i7100 verfügt über mehrere Modi: im Aufwickelmodus werden die Etiketten nach dem Bedrucken intern zur späteren Verwendung wieder aufgewickelt. Im Spendermodus werden die Etiketten nach dem Bedrucken enthommen und nur das Trägermaterial wird intern aufgewickelt. Es können außerdem auch Leporello-Etiketten eingelegt und bedruckt werden. Standardmäßiig ist der Brady i7100 mit den vier Schnittstellenports USB, Seriell, Parallel und Ethernet ausgestattet. Mittels Programmiersprachen ABS Basic Compiler, Database Connector, Jscript ZPL-Emulator und SAP-Integration ist er programmierbar und kann so vom firmeneigenen System aus angesteuert werden. Der Brady i7100 druckt alle gängigen 1D und 2D Barcodes und verschiedene Systemschriften. Kompatibel ist er mit allen Brady-Materialien wie z.B. Etiketten, BradyTag Anhänger, Heatex Kabelmarkierer, DuraSleeve Einsteckschilder, PermaSleeve Schrumpfschläuche, Laboretiketten und vieles mehr. Selbstverständlich produziert MAKRO IDENT auch kundenspezifische Etiketten, sollte ein gewünschtes Etikettenformat nicht im Standardsortiment enthalten sein.

