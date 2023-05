Startseite L-Capital.uk hilft Unternehmen, stille Reserven zu aktivieren und Flexibilität zu erhöhen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2023-05-04 06:30. Im Geschäftsalltag möchten Unternehmen ihre Flexibilität erhöhen, um mehr Raum für die Umsetzung größerer Projekte zu haben. Dabei kann das Heben stiller Reserven ein großer Vorteil sein. Gerade für Unternehmer aus dem Handwerk und der Baubranche sind spezialisierte Bürgschaften ein spannendes Instrument zur Liquiditätsschonung oder -beschaffung. Hier finden Sie die wichtigsten Bürgschaften, die aktiviert werden können. Die Mietbürgschaft

ist eine Alternative zur Barkaution, zum Bankaval oder zu teuren Krediten. Sie schont bzw. erhöht kurzfristig die Liquidität und wird nicht auf die Kreditlinie angerechnet. Zudem ist der Beitrag für Gewerbetreibende steuerlich absetzbar. Auch auf bestehenden Verträgen mit Rückerstattung des Kautionsbetrags ist sie anwendbar. Die Anzahlungsbürgschaft

sichert den Projektstart, ohne die Liquidität zu belasten, und schützt den Auftraggeber vor Insolvenz des Auftragnehmers. Sie sichert auch den Auftragnehmer gegen die Nichtabnahme von Materialien ab. Die Vertragserfüllungsbürgschaft

garantiert dem Auftraggeber die Erfüllung der vertraglichen Pflichten und deckt Schadenersatzforderungen wegen Nicht- oder Teilerfüllung ab. Sie ist eine Alternative zur Hinterlegung von Barmitteln als Sicherheit und besonders praktisch bei mehreren Aufträgen in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung. Die Gewährleistungsbürgschaft

vermeidet finanzielle Kosten durch Mängel nach Bauabnahme bis zur Gewährleistungsfrist von 2 bis 5 Jahren. L-Capital.uk hilft Unternehmen, diese stillen Reserven zu aktivieren und ihre Flexibilität zu erhöhen. Die spezialisierten Bürgschaften bieten eine Möglichkeit zur Liquiditätsschonung oder -beschaffung und sind besonders für Handwerks- und Bauunternehmen relevant. Mehr dazu - hier klicken: L-Capital & Partner

L-Capital & Partner (LCAP) ist der richtige Partner für Ihre Unternehmensfinanzierung. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um das benötigte Kapital zu beschaffen und Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen. LCAP Lösungen ermöglichen Ihnen die Realisierung Ihrer Geschäftsziele, egal ob es darum geht, Wachstum zu finanzieren, Liquiditätsprobleme zu lösen oder Akquisitionen und Fusionen durchzuführen. LCAP kann und wird Ihnen dabei helfen, Ihre Liquidität zu verbessern, Ihr Risiko zu reduzieren, Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und den Unternehmenswert zu erhöhen. Sie haben das Potential, Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu bringen, aber ohne die richtige Finanzierung bleiben Sie zurück. Kontaktieren Sie uns noch heute, damit wir Ihnen helfen können, das Kapital zu beschaffen, das Sie benötigen, um Ihre Vision zu verwirklichen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihren Erfolg gestalten!

