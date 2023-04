Startseite Mandalas - Ausmalbücher auf einen Blick Pressetext verfasst von Rufebo am Mi, 2023-04-26 11:29. Mandalas - ein Ausgleich für den stressigen Alltag Ausmalbücher - Mandalas auf einen Blick Mandalas sorgen für Ruhe und Gelassenheit 50 wohltuende Mandalas sorgen für Ruhe und Gelassenheit. Fördern die Konzentration und die Kreativität. Mit viel Fantasie finden Kinder oder Erwachsene die richtigen Farben, die jedes Bild zum Leuchten bringen. Inneres Gleichgewicht wiederzufinden und ruhige Momente zu genießen. Jedes Bild ist einzigartig. Die extra dicken Linien sorgen dafür, dass auch Kinder sowie Erwachsene mit Beeinträchtigungen das Ausmalen leichter bewältigen können. Die beruhigende Wirkung der einzigartigen Motive sorgen beim Malen für eine angenehme Entspannung und bringen Farbe in den Alltag.

Ab sofort gibt es "Mandalas für Kinder und Erwachsene" - Mandalas sorgen für Ruhe und Gelassenheit - Mit extra dicken Linien von Rufebo. Format DIN A4.

Seiten: 52

Altersempfehlung: ab 5 Jahre- bis ins hohe Alter

Erschienen ist das Mandela-Buch im Epubli-Verlag. Bestellbar auch im Buchhandel sowie Online. ISBN: 978-3-756557-86-8

Mandalas für Kinder und Erwachsene - Vogelmotive - Mit extra dicken Linien! Mandalas - eine beruhigende und entspannte Beschäftigungstherapie! Mandalas wirken beruhigend, entspannend, machen glücklich und stressfrei. In diesem Mandela-Malbuch findet Ihr viele bekannte Vogelarten, aber vielleicht auch einige die man nicht so kennt. Für Vogelliebhaber ein Genuss. Das Ausmalen von Mandalas begeistert immer mehr Menschen. Die beruhigende Wirkung der 54 Vogelmotive sorgen beim Malen für eine wohltuende Entspannung und bringen Farbe in den Alltag. Die extra dicken Linien sorgen dafür, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen das Ausmalen leichter bewältigen können. Durch die Farbgebung gehen die Gestaltungsmöglichkeiten ins Unendliche. Format DIN A4

Seiten: 56

Altersempfehlung: ab 5 Jahre- bis ins hohe Alter

Erschienen ist das Mandela-Buch im Epubli-Verlag. Bestellbar auch im Buchhandel sowie Online. ISBN: 978-3-754962-78-7

Mandalas für Kinder und Erwachsene - Mit extra dicken Linien! Mandalas - eine beruhigende und entspannte Beschäftigungstherapie!

Mandalas wirken beruhigend, entspannend, machen glücklich und stressfrei. Das Ausmalen von Mandalas begeistert immer mehr Menschen. Die beruhigende Wirkung der 54 Tiermotive sorgen beim Malen für eine wohltuende Entspannung und bringen Farbe in den Alltag. Die extra dicken Linien sorgen dafür, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen das Ausmalen leichter bewältigen können. Durch die Farbgebung gehen die Gestaltungsmöglichkeiten ins Unendliche. Format DIN A4

Seiten: 56

Altersempfehlung: ab 5 Jahre- bis ins hohe Alter

Erschienen ist das Mandela-Buch im Epubli-Verlag. Bestellbar auch im Buchhandel sowie Online. ISBN: 978-3-754925-46-1

Mandalas für Erwachsene und Menschen mit Behinderung - Mit extra dicken Linien! Das Mandala-Buch mit therapeutischem Hintergrund. Mandalas wirken beruhigend, entspannend, machen glücklich und stressfrei. Das Ausmalen von Mandalas begeistert immer mehr Menschen. Die beruhigende Wirkung der 54 Vorlagen sorgen beim Malen für eine wohltuende Entspannung und bringen Farbe in den Alltag. Das sind kostbare Momente, die nur Ihnen gehören. Mandalas sind heute nicht mehr weg zu denken, denn sie eignen sich besonders auch bei Menschen die beeinträchtigt sind z. B. durch eine Sehschwäche oder bei der Feinmotorik, sowie bei Depressionen und sogar bei Tinnitus. Durch das Ausmalen von Mandalas kann eine gewisse Ruhe, Gelassenheit und Entspannung hervorgerufen werden, die ihren Alltag verträglicher machen können. Die Konzentration, Feinmotorik und Kreativität wird durch das Ausmalen gefördert. Die extra dicken Linien sorgen dafür, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen das Ausmalen leichter bewältigen können. Durch die Farbgebung gehen die Gestaltungsmöglichkeiten ins Unendliche. Format DIN A4

Seiten: 56

Altersempfehlung: ab 5 Jahre- bis ins hohe Alter

Erschienen ist das Mandela-Buch im Epubli-Verlag. Bestellbar auch im Buchhandel sowie Online. ISBN: 978-3-754902-38-7 *

Informationen über die bisher erschienen Kinderbücher, Kalender und Malbücher die von Rufebo illustriert und gestaltet wurden, gibt es unter: www.rufebo.de

Hinweis zum Autor/Illustrator:

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen Rufebo, malte und skizzierte schon als Kind mit großer Begeisterung. Ihre Faszination war so groß, dass sie sich schon früh für eine technische Ausbildung interessiert hatte, in der sie schnell die Techniken und das Freihandzeichnen perfektionierte. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht. Darüber hinaus gibt ihr das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien einen großen Spielraum, die Bilder ins richtige Licht zu setzen.

Kontakt: Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail: fe.bo1@web.de

