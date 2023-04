Startseite Supermärkte und Corona-Pandemie Pressetext verfasst von Pater Lingen am So, 2023-04-16 17:08. Gesundheitsminister Karl Lauterbach behauptete am 5. April 2023, dass die Corona-Pandemie in Deutschland "zu einem Ende gekommen" sei. Daraus folgt: Texte, in denen eine Corona-Pandemie bestritten wird, können jetzt nicht mehr gelöscht werden unter dem Vorwand, dies seien "Fehlinformationen, die zu körperlichen Schäden führen können". Was immer man jetzt zu "Covid-19" sagen mag: Wenn jetzt sogar höchst offiziell von "Covid-19" an sich keine Gefahr ausgeht, dann kann erst recht eine Ansicht über "Covid-19" nicht "zu körperlichen Schäden führen".

T-Online meldete am 9. April 2023 in "Neue Corona-Studie: Was OP-Masken wirklich brachten": "Während eines Omikron-Anstiegs im Juni 2022 konnten die Forscher keinen Unterschied zwischen Bereichen der Krankenhäuser mit bzw. ohne OP-Maske feststellen. Auch ein Anstieg der Infektionen nach dem Wegfall der Masken war nicht erkennbar. Schlussfolgerung der Ärzte: Die Maske habe hier keine Infektionen verhindert." Richtig ist durchaus, dass Masken nicht "nutzlos" sind; man muss eben nur wissen, welchen Nutzen sie haben. Wenn Sklaven Masken tragen müssen, wenn Guantanamo-Gefangene Masken tragen müssen, dann hat das durchaus einen von den Herrschenden angestrebten Nutzen, und dieser liegt nicht in Verhinderung eines Schnupfens. Die von T-Online erwähnte "britische Studie" brachte n. b. keinerlei neue Erkenntnisse bzgl. Masken und Infektionen. Cf. die Studie "Why Face Masks Don't Work: A Revealing Review". Ein Ausschnitt, Übersetzung basierend auf DeepL: "Der Hauptgrund für die Verpflichtung zum Tragen von Gesichtsmasken ist der Schutz des Personals vor Krankheitserregern in der Luft. Diese Studie hat ergeben, dass Gesichtsmasken nicht in der Lage sind, ein solches Schutzniveau zu bieten. Falls die CDC, nationale und provinzielle zahnärztliche Vereinigungs- und Aufsichtsbehörden diese Tatsache nicht öffentlich zugeben, machen sie sich schuldig, einen Mythos aufrechtzuerhalten, der dem zahnärztlichen Berufsstand und seinen Patienten einen Bärendienst erweist." Diese Studie erlangte weltweit Berühmtheit, aber noch nicht 2016, als sie von oralhealth veröffentlicht wurde, sondern erst 2020, als sie von oralhealth gelöscht wurde mit der "Begründung": "no longer relevant in our current climate." S. auch die viralen Videos von Anfang 2020 von Christian Drosten und von Lars Schaade, die beide auf Studien hinweisen, das Masken nicht schützen. Am Anfang von "Corona" gab es zusätzlich die dänische Maskenstudie DanMask. Als Materialsammlung s. Ing. Dr. Helmut Traindl, "Zusammenfassendes Gutachten zur Unwirksamkeit von Masken als Virenschutz und gesundheitsschädigende Auswirkungen".

Der "Aufruf an alle Supermärkte" zur Corona-Pandemie wurde bereits am 22.02.2023 (Aschermittwoch) per Mail an zahlreiche Supermärkte und Drogerien verschickt. Empfangsbestätigungen oder Lesebestätigungen kamen von nahezu allen Adressaten sehr schnell, aber nach nun fast zwei Monaten hat noch kein einziger Adressat geantwortet. Zudem hat der Verfasser zwischenzeitlich noch "Corona-Artikel" wie Masken und "Tests" (?) im Sortiment der Adressaten gesehen, aber nirgends irgendeinen Widerruf bzgl. der Covid-19-Propaganda, geschweige denn eine Entschuldigung. Hier der Wortlaut des Aufrufs:

»Jeder musste von Anfang an wissen, dass die sog. "Corona-Pandemie" eine einzige Lüge war. Es gab dafür vorher schon reihenweise Testläufe, darunter "Vogelgrippe", "Schweinegrippe" (Pandemrix), "Event 201". Es gab beim "COVID-Ausbruch" rein gar nichts, was auf irgendeine Bedrohung hinwies. Es gab keinerlei Übersterblichkeit und keinerlei erhöhten Krankenstand. Der "Test" testet rein gar nichts, sondern konstruiert ein "Virus" resp. "Mutanten". Die "Corona-Toten" waren "positiv Getestete" mit einem Durchschnittsalter über der durchschnittlichen Lebenserwartung. Die Grippe höchstselbst ist an "Corona" gestorben. Hemmungslose Zensur von Fakten zu "Corona" sowie hemmungslose Propaganda von Lügen zu "Corona" auf allen Kanälen - beides wäre unnötig, wenn irgendetwas an "Corona" stimmen würde. Z. B. wurde auch mein Video vom 04. April 2020 (Zwanzig-Zwanzig) von YouTube grundlos gelöscht: "Corona-Lüge, Widerstandsrecht und Notwehrrecht". Die "Schutzmaßnahmen" waren schon von ihrer Idiotie mit Kilometer-Begrenzungen, Uhrzeit-Begrenzungen, Verwandtschaftsgrad-Begrenzungen etc. her menschenverachtend, und die brutale Durchsetzung von Masken etc. unterstrich die ganze Menschenverachtung. Immer wieder gab es auch im Mainstream ein paar "kritische" Anmerkungen zum Corona-Zirkus - die dann allerdings oft widerrufen resp. als Ansporn zu neuer Propaganda und neuen Maßnahmen genutzt wurden. Nun gibt es eine aktuelle (21. Februar 2023) Kolumne in der New York Times, dass Masken gar nichts bringen, und dass Aktionismus nicht Wissenschaft ist: »There’s a final lesson ... “do something” is not science, and it shouldn’t have been public policy.« [URL angegeben] Viele Supermärkte unterstützten die Corona-Propaganda samt Impf-Propaganda; ich lehne jede Art von Impfung ab, Edward Jenner war Hochgrad-Freimaurer. Die Supermärkte sollen nun endlich das Richtige tun: der Wahrheit ihr Recht geben, ggf. auch durch Verbreitung (Erweiterung des Sortiments) von zuverlässigen "Corona"-Informationen.« Über Pater Lingen Vorname

