Startseite Bee-Bots für die St. Marienschule Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2023-02-01 11:39. Epcan GmbH sponsert einen Klassensatz Bee-Bots zur spielerischen Förderung von logischem Denkvermögen und Problemlösungsfertigkeiten. Vreden. Für einen erfolgreichen Unterricht mit jungen Schülerinnen und Schüler kommen längst schon nicht mehr nur Kreidetafeln und dicke Bücher zum Einsatz, sondern Whiteboards, Computer und Tablets. Neuerdings gibt es neben den bekannten Lernmitteln auch Bee-Bots, das sind kleine Roboter in Bienen-Form, die den Kindern logisches Denken und die Lösung von Problemen beibringen sollen. Schon seit einigen Monaten ist die St. Marienschule im Besitz einiger dieser Lernroboter, die im Unterricht in verschiedenen Einsatzzwecken verwendet werden. Mithilfe einfacher Bedientasten auf der Oberseite kann eine Abfolge von Befehlen eingegeben werden, die der Bee-Bot bei Betätigen der "Start"-Taste ausführt. So kann eine festgelegte Schritt-Reihenfolge ausgeführt werden. Die Schüler werden in Übungen dann damit beauftragt festgelegte Wege einzuprogrammieren oder einen bestimmten Ort zu erreichen. Dank spezieller Lernmatten gibt es auch passende Sprach-, Lese- oder Rechenaufgaben, die so spielerisch gelöst werden können. Da eine Anschaffung dieser Bee-Bots in ausreichender Menge nicht gerade günstig ist, war man als Schulträger auf Sponsoren angewiesen. Glücklicherweise konnte hier die epcan GmbH aushelfen, die der St. Marienschule in Vreden gleich einen ganzen Klassensatz mit 24 der kleinen Roboter zur Verfügung gestellt hat. Bei der Übergabe am Montag war die Freude der Schüler, die die Bee-Bots sofort ausprobieren konnten, groß. Zukünftig können im Sachunterricht der Schule nun zahlreiche Übungen durchgeführt werden, bei denen die kleinen Roboter vielseitig zum Einsatz kommen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: epcan GmbH

