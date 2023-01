Startseite U-Bahn-Bau & Archäologie Pressetext verfasst von connektar am Di, 2023-01-24 11:18. Herausforderungen und Ergebnisse der Stadtarchäologie Wien.

Vortrag von Frau Mag. Karin Fischer-Ausserer, Leiterin der Stadtarchäologie Wien Das Projekt Linienkreuz U2/U5 ist auf vielen Ebenen beispielhaft wie eine Zusammenarbeit von Bauwesen und Archäologie in einer Stadt gut funktionieren kann. Unser Wunsch an die zukünftigen Bauherren in dieser Stadt ist der, sich an diesem Projekt zu orientieren. Die Vortragende stellt die Stadtarchäologie Wien vor, berichtet über archäologische Funde bei den dzt. U-Bahn-Arbeiten und spricht auch über Funde im Bereich des ehemaligen Schmelzer Friedhofs. Zur Vortragenden:

Mag. Karin Fischer-Ausserer, geboren in Südtirol, seit 1983 in Wien, seit 1996 bei der Stadtarchäologie Wien und seit 2003 als deren Leitung zuständig für alle Management-und projektkoordinatorischen Agenden der Stadtarchäologie Wien. Wann: Freitag, 31. März 2023

Uhrzeit: 17:30 - 19:00 Uhr

Wo: Rosinagasse 4, 1150 Wien (im Amtshaus)

Öffentliche Verkehrsmittel: U3, U6 Westbahnhof. Tram 52, 60 Staglgasse

Eintritt frei. Wir freuen uns aber über eine kleine Spende. Nach dem Vortrag ist Gelegenheit für einen persönlichen Austausch mit der Referentin und ein gemütliches Beisammensein mit Getränken und Snacks an der Museumsbar. Alle Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter der 23 Wiener Bezirksmuseen und der 6 Sondermuseen sind ehrenamtlich tätig, dass heißt, neben dem Beruf, ohne Bezahlung und mit viel Freude und Engagement in der Freizeit. Öffnungszeiten des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15. Wiener Gemeindebezirk)

Montag, 17-19 Uhr

Freitag, 15:30-17:30 Uhr

Rosinagasse 4, 1150 Wien

