Startseite Immobilie geerbt - und nun? Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2023-01-19 13:29. Erben Angehörige eine Immobilie, stehen sie vor besonderen Herausforderungen. Sie trauern, sie müssen Formalitäten klären und ihnen bleibt kaum Zeit für Überlegungen, was mit der Immobilie geschehen soll. Die Makler von Marquardt Immobilien aus Herrenberg informieren Immobilienerben auf Wunsch gerne über ihre Möglichkeiten. Immobilienerben haben verschiedene Optionen: Sie können die Immobilie selbst beziehen, sie vermieten oder sie verkaufen. "Für welche Option sie sich letztlich entscheiden, will gut überlegt sein", so Sylvia Gairing, Vertriebsleiterin bei Marquardt Immobilien. Doch viel Zeit für die Entscheidungsfindung bleibt den Immobilienerben nicht. Innerhalb von sechs Wochen müssen sie sich für oder gegen die Annahme des Erbes entscheiden. "Gerne unterstützen wir die Immobilienerben bei der Entscheidungsfindung und führen vorab eine professionelle Wertermittlung durch", erklärt Sylvia Gairing. Dadurch bekommen sie unter anderem Aufschluss über den Immobilienwert und können anhand dessen prüfen, ob dieser die Verbindlichkeiten übersteigt oder nicht. Ist die Immobilie viel wert und fast schuldenfrei, lohnt sich die Annahme des Erbes. Ist die Immobilie dagegen wenig wert und mit Schulden belastet, kann es sogar sinnvoll sein, das Erbe auszuschlagen. Haben die Immobilienerben sich für die Annahme des Erbes entschieden und möchten sie die Immobilie selbst beziehen, sollte diese gewisse Voraussetzungen erfüllen. So sollte sie zum Beispiel weitestgehend den Vorstellungen der Immobilienerben entsprechen. "Ist dies nicht der Fall und müssen noch teure Umbau-, Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, können Immobilienerben auch die Vermietung oder den Verkauf in Erwägung ziehen", meint Sylvia Gairing. Die Vermietung lohnt sich unter anderem dann, wenn die Immobilie nicht zum aktuellen, aber zu einem späteren Zeitpunkt bezogen werden soll. "Gerne beraten wir Immobilienerben zu einem angemessenen Mietpreis in der Region und unterstützen sie bei der Suche nach einem geeigneten Mieter", erklärt Vertriebsleiterin Sylvia Gairing. Kommt weder die Selbstnutzug noch die Vermietung infrage, bleibt noch der Immobilienverkauf. Diesen wickeln die Makler von Immobilien Marquardt kompetent, zuverlässig und schnell ab - immer mit dem Gedanken, einen angemessenen Erlös für die Immobilie zu erzielen. Immobilienerben können sich kostenlos und unverbindlich über die verschiedenen Optionen beraten lassen und dazu unter der Rufnummer (07032) 955 75 60 einen Termin mit den Immobilienmaklern aus Herrenberg vereinbaren. Weitere Informationen zum Thema oder zu Eigentumswohnung verkaufen Böblingen, Wohnungsverkauf Böblingen, Immobilienbewertung Böblingen und mehr sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden. Marquardt Immobilien GmbH + Co.KG

Sylvia Gairing

Bahnhofstraße 2 71083 Herrenberg

Deutschland E-Mail: willkommen@immobilien-marquardt.de

Homepage: https://www.immobilien-marquardt.de/

Telefon: 07032 95575-60 Pressekontakt

wavepoint GmbH & Co. KG

Maren Tönisen

Bonner Straße 12 51379 Leverkusen

Deutschland E-Mail: info@wavepoint.de

Homepage: https://www.wavepoint.de

Telefon: 0214 7079011 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten