Startseite Achtung! Hier spukt es gewaltig! Pressetext verfasst von connektar am So, 2023-01-15 12:07. Papierfresserchens MTM-Verlag lädt Jung und At zur Gruselanthologie ein - jetzt Geschichten einreichen Wenn die Abende länger und die Nächte grauer werden, dann tauchen sie auf - diese zwielichtigen Gestalten, vor denen wir uns fürchten. Geister, lebende Tote oder Dachbodengespenster. Woher wir das wissen? Ganz einfach. In den zurückliegenden Jahren haben uns zahlreiche Geschichten für unsere beliebte Spukanthologie erreicht, die von jungen und älteren Spuk-Autorinnen und Spuk-Autoren verfasst wurden. Und die müssen es ja schließlich wissen … Und weil die Leute vom Verlag nicht genug von diesen herrlich schaurigen Geschichten bekommen können, schreiben sie aktuell das 6. Projekt dieser Buchreihe, erschienen in Papierfresserchens MTM-Verlag, aus. Mitmachen können wieder Autor*Innen jeden Alters, auch Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Gesucht werden Geschichten und Märchen, Gedichte und Erzählungen für Kinder und Jugendliche, die einem so ein richtig schönes Gruselfieber einjagen. Einsendeschluss für alle Texte ist am 15. Juli 2023. Die ausführlichen Ausschreibungsunterlagen sind auf der Homepage des Verlags zu finden: www.papierfresserchen.de . Die Beiträge können per E-Mail oder über das Einsendeformular des Verlags eingereicht werden. Das Buch soll im Herbst 2023 erscheinen. Seit mehr fünfzehn Jahren schreibt Papierfresserchens MTM-Verlag Anthologieprojekte für Autorinnen und Autoren jeden Alters aus. Tausende Geschichten hat der Verlag so zusammengetragen, die im Laufe der Jahre die Herzen von Kindern und Erwachsenen erobert haben. Besondere Meilensteine dabei waren sicherlich Bücher der Reihe "Wünsch dich ins Wunder-Weihnachtsland", in dieser Reihe sind bereits 15 Bände erschienen, sowie die Osterbücher "Wie aus dem Ei gepellt", von denen es immerhin bereits acht Ausgaben gibt. Nicht zuletzt sind aus den Anthologieprojekten des Verlags im Laufe der Jahre auch echte Talente hervorgegangen - Autorinnen und Autoren jeden Alters, die später selbst ein eigenes Buch geschrieben und mit diesen Büchern wiederum junge Leser in ihren Bann gezogen haben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Papierfresserchens MTM-Verlag

