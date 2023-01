Erstes Duo-Album Unsent: Meg Pfeiffer und Luca Stricagnoli zieht es nach Nashville

Nashville, 11. Januar 2023:

Neues Jahr, neue Heimat - die prämierte Singer/Songwriterin Meg Pfeiffer und der Solo-Gitarrist Luca Stricagnoli wagen den Sprung über den großen Teich.

Mit der eigenen Produktionsfirma im Gepäck will das Musiker-Ehepaar nun in Nashville neue Pfade beschreiten. Passend dazu veröffentlichen die Folk/Rock-Sängerin und der italienische Gitarrist ihr neues und erstes Duo-Album Unsent.

Über 200 Millionen Aufrufe auf YouTube und Co.:

das Duo und die American Music City

Die beiden Künstler haben sich ihre neue Heimat bewusst ausgewählt, schließlich gilt Nashville als das Mekka vieler Musiker und Musikerinnen. Das Duo spielt jährlich über 100 Shows, veröffentlicht monatlich neue Musik sowie Videos und neben unzähligen Preisen, erreicht das Kollektiv mehr als 200 Millionen Aufrufe auf den Streaming-Plattformen. Meg Pfeiffer ist dabei als Songwriterin und Musikproduzentin eine feste Größe in der Branche. Gleichzeitig ist sie Regisseurin und Videoproduzentin und war für über 70 Musikvideos verantwortlich. So erhielt sie unter anderem Auszeichnungen, wie den New York Movie Award, den London Movie Award und den YouTube Creator Award.

Luca Stricagnoli ist mit seinen selbsterfundenen Gitarren international erfolgreich und tourte mit seinen Arrangements bereits durch 26 Länder. Er erfand die Triple Neck Guitar und den ersten Reversed Slide Neck in der Geschichte. Auch eigens entwickelte Techniken zeichnen den einzigartigen Solo-Gitarristen aus. So teilte er sich die Bühnen der Welt bereits mit Grammy Gewinnern und Nominierten wie Jim "Kimo" West, Linda Briceño und Debashish Bhattacharya.

Das erste gemeinsame Duo-Album Unsent mit 22 neuen Songs konnte bei den Streaming-Diensten die 150.000er-Marke schnell knacken, landete auf Platz 19 der iTunes Charts und erhielt bereits 24 Auszeichnungen. So wurde ihr Song "Change the World" als Gewinner bei den jährlichen InterContinental Music Awards in Kalifornien ausgezeichnet. Weitere Preise erhielten sie bei den Global Music Awards, LIT Talent Awards, Tracks Music Awards und vielen mehr.

