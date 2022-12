Startseite Autorin und Malerin Karina Pfolz Pressetext verfasst von Kummer am Fr, 2022-12-30 09:23. Die Autorin und Malerin Karina Pfolz lebt und arbeitet in Wien. Für ihre Kindergeschichten wurde sie 2011 und 2012 mit dem ‚Sparefroh–Preis Österreich‘ ausgezeichnet. 2019, 2020 und 2021 mit dem Preis „Best Illustrator“ und 2021 erhielt sie eine Ehrung des ArtMuseum Luxemburg für Ihre Illustrationen.

Sie unterstützt mit ihren Büchern die ‚Autonomen österreichischen Frauenhäuser‘, hält ‚Gewalt–Präventions–Workshops’ an Schulen und spricht offen in den Medien über das Tabu–Thema familiärer Gewalt. Zahlreiche Fernseh– und Radio-interviews begleiten sie auf ihrem Weg gegen Gewalt. Seit 2014 ist sie Vorstandsvorsitzende des Vereins ‚Respekt für Dich – Autorinnen gegen Gewalt‘ . Sie schreibt im Genre Thriller und Kinderbücher und illustriert die bekannte Buchserie „Poetessa“ sowie zahlreiche Kinderbücher verschiedener Autor/innen. "Mach die Augen zu und male ein Bild für mich". Gemälde und Zeichnungen entstehen in der Seele, sie sind die Worte, die nicht gesprochen werden.

Gegründet wurde der Karina-Verlag im August 2014 von der Autorin Karina Pfolz. In Anlehnung an den Verein "Respekt für Dich - AutorInnen gegen Gewalt", dessen Vorstandsvorsitzende sie ist.

Jedes publizierte Buch des Verlages, jede CD, jedes Kunstwerk, unterstützt die Gewaltopferhilfe in Österreich. Außerdem veranstaltet "Respekt für Dich" und der Karina-Verlag laufend Workshops an Schulen, zu den Themen Gewaltvermeidung, Mobbing, Mentortraining bei Lernproblemen usw.

Die Anthologien, an denen sich an die 1.200 AutorInnen weltweit beteiigen, unterstützen mit dem gesamten Honorar GewaltfreiLeben. Mehr Infos unter:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

