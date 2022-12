Startseite Segeltörn mit Letgerdina für Menschen mit und ohne Handicap Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-12-20 19:04. 7 Tage Segeltörn vom 09.09.23 bis 09.09.23 in Doppel- und Vierer Kabinen, all inklusive. Eigene Anreise, Start- und Zielhafen ist Enkhuizen NL. Es geht los mit dem Zweimaster Lutgerdina segeln wir von Enkhuizen aus südlich zu den gemütlichen Hafen Städtchen des Markermeeres, z.B. nach Hoorn, Edam oder Volendam oder es geht nordwärts in Richtung Wattenmeer zu den friesischen Inseln, Texel, Vlieland und Terschelling, mit der Möglichkeit, trocken zu fallen. DER SEGELTÖRN Die endgültige Route wird von der gesamten Crew gemeinsam festgelegt. Hierbei werden die Wünsche der Gäste berücksichtigt, sofern Wind und Wetter nicht einen anderen Kurs vorgeben - denn aktives Segeln steht im Vor der Grund. Beim Segeln können Sie aktiv dabei sein: Segel setzen, Segel bergen, Klüverbaum hoch und runter kurbeln, Schwerter kurbeln, das Ruder führen. Fast alle Arbeiten können auch aus dem Rollstuhl durchgeführt werden. Jeder hilft nach seinen Möglichkeiten. Unser Motto: Der Wind macht keinen Unterschied ! DIE Lutgerdina LUTGERDINA Die 33 Meter lange "Lutgerdina" ist ein über hundert Jahre alter Klipper, der 1995 renoviert und behindertengerecht ausgestattet wurde.Das Schiff verfügt über einen Lift, ZentralHeizung und ein hydraulisches Steuerung System .Die "Lutgerdina" bietet 20 Passagieren Unterkunft, davon 7 Plätze für Rollstuhlfahrer (max.. Rollstuhlbreite beträgt 75 cm). Ein Skipper und zwei Maats sind für das Segeln und das Leben an Bord verantwortlich. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: W+W Segeltörn-Reisen e.V.

