Startseite HR-Plattform des Entwicklers HiBob ist laut TIME Magazine eine der „200 besten Erfindungen des Jahres 2022“ Pressetext verfasst von schoesslers am Fr, 2022-11-18 13:13. Berlin, New York & Tel Aviv – 18. November 2022: Für sein modernes HR-Tool Bob hat das TIME Magazine den Software-Entwickler HiBob in seine Liste der „Besten Innovationen in 2022“ aufgenommen. Das US-amerikanische Medium lobt die cloudbasierte Plattform in der Kategorie „Apps und Software“ wegen ihrer technologischen Lösungen, wie Feedbackfunktionen und einer interaktiven Benutzeroberfläche, die die Mitarbeiterbindung in Zeiten von Remote Work stärken. „Als im Zuge der Pandemie hybride Arbeitsmodelle zu etwas Alltäglichem wurden, verkomplizierten sich viele HR-Aufgaben wie das Onboarding oder das Aufrechterhalten der Arbeitsmoral“, schreibt Ali Withers vom TIME Magazine. „Aber HiBob, mit seinem Instagram-ähnlichen Dashboard, das Mitarbeiter dazu ermutigt, ihre Horoskope und besonderen Fähigkeiten miteinander zu teilen, schaffte Abhilfe.“ Darum nahm die Redaktion HiBobs HR-Tool in ihre Bewertung auf und prüfte es unter anderem unter den Gesichtspunkten Originalität, Effizienz, Ambition und Wirkung. Neben dem Dashboard stachen Bobs Onboarding-Funktionen für Remote- und vor-Ort-Mitarbeitende heraus sowie Tools zur kollaborativen Einbindung der Beschäftigten in das Unternehmen, wie das integrierte Umfragetool. Zudem wurde die Lohn- und Gehaltsabrechnung in Bob positiv bewertet. Nicht zuletzt achteten die Redakteur*innen auf die in diesem Jahr in dem HR-Tool gelaunchten Vorlagen, die Manager*innen für interaktive Mitarbeitendengespräche nutzen können. „Dass HiBob in dieser renommierten Liste neben namhaften und exzellenten Wettbewerbern genannt wird, macht uns stolz und ist etwas ganz Besonderes“, sagt Melanie Wagner, die die DACH-Geschäfte von HiBob verantwortet. „Mit unserer Plattform wollen wir multinationalen Unternehmen die kollaborative Personalverwaltung der Zukunft ermöglichen – egal, ob ihre Mitarbeitenden vor Ort sind oder nicht. Eine HR-Software muss an den großen Herausforderungen unserer Zeit wachsen, seien es Umstellungen während einer Pandemie oder veränderte Wünsche der Beschäftigten. Diese herausragende Auszeichnung zeigt uns wieder einmal, dass Bob genau dies tut, dass unsere Ideen gefragt sind und dass Bob die Art, wie Menschen arbeiten, fundamental verändert und bereichert.“ Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin veröffentlicht seit mehr als zwei Jahrzehnten jährlich eine Liste der 100 herausragendsten Innovationen. In diesem Jahr haben die Redakteur*innen die Liste erstmalig um 100 weitere bahnbrechende Erfindungen ergänzt, die unser Leben, unsere Arbeit und unseren gedanklichen Horizont verändern. In Kategorien wie „Barrierefreiheit“, „Nachhaltigkeit“ und „Spiele“ zeichnen sie unter anderem fortschrittliche medizinische Geräte, neue Möglichkeiten der Stromerzeugung und originelle Einsätze von künstlicher Intelligenz aus. Neben HiBob wurden in der Kategorie „Apps und Software“ in diesem Jahr auch das soziale Netzwerk „BeReal“, die Suchmaschine „You.com“ und drei weitere digitale Anwendungen ausgezeichnet. Über HiBob

HiBob hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Arbeitsweise von Unternehmen in der modernen Arbeitswelt mit der HR-Plattform Bob zu verändern. Die intuitive und datengesteuerte HR-Plattform Bob ist ein hochmodernes Human Resources Information System (HRIS), das sich an die neuen Arbeitsbedingungen anpasst und global, dezentral und kollaborativ eingesetzt werden kann. Seit der Markteinführung von Bob Ende 2015 verzeichnet HiBob jährlich dreistellige Umsatzzuwächse. HiBob wurde im August 2022 in die Cloud-100-Liste des US-Wirtschaftsmagazins Forbes aufgenommen, in der nicht-börsennotierte, Cloud-basierte Unternehmen vertreten sind. In der 9-Grid-Analyse der Fosway Group schnitt HiBob im Jahr 2022 im Vergleich mit anderen Cloud-HR-Anbieter:innen auf dem europäischen Markt als „Strong Performer“ ab.

Das Unternehmen wurde 2015 in Israel gegründet. Es unterhält derzeit Standorte in den USA, Großbritannien, Australien und der EMEA-Region. Über 2500 multinationale Unternehmen auf der ganzen Welt wie Taxfix, Jimdo, Happy Socks, Fiverr, Vayner Media oder Cazoo verlassen sich auf Bob. HiBob unterstützt aktuell rund 70 moderne, mittelgroße Unternehmen in der DACH-Region sowie mehr als 600 internationale Partner:innen mit DACH-Standorten. Allein in Deutschland ist Bob bereits in 450 Büros mit 13.360 Mitarbeiter:innen in Anwendung. Die Plattform bietet 12 Sprachen inklusive Deutsch an.

hibob.com Pressekontakt:

Judith Plaßwilm

Am Baumwall 7, 20459 Hamburg

judith.plasswilm@schoesslers.com

+49 151 242 633 02

www.schoesslers.com Über schoesslers Komplettes Benutzerprofil betrachten