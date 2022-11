Startseite Buchtipp - Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen Pressetext verfasst von Enneper am Sa, 2022-11-12 09:44. Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Ein besonderes Naturschauspiel

Als Finn morgens wach wird, reibt er sich die Augen. So ganz kommt er nicht in die Welt. „War das ein Traum oder real?“ Und wo ist er hier überhaupt? Sein kleines Köpfchen platzt fast, als er versucht, den gestrigen Tag Revue passieren zu lassen. Doch als er sich umschaut, wird ihm bewusst, dass sie es tatsächlich bis nach Norwegen zu ihrem lieben Freund Nepomuck geschafft haben. Und noch bevor er weiter grübeln kann, stürmt ein kleiner Wuschelkopf zur Tür hinein. „Jetzt aber los! Alles aufstehen!“ brüllt der. „Ich muss euch so viel zeigen!“

„Nun ist es aber gut“, ermahnt ihn seine Mutter, die im Schlepptau mit Merlin und Nellie ebenfalls hereinkommt.

„Aber …“

„Kein aber, jetzt wird erst mal gefrühstückt, und dann könnt ihr auf Entdeckungstour gehen. Ist das okay?“

„Na gut“, brummt Nepomuck.

Nachdem dann endlich alle Mägen gefüllt sind, machen sich Nepomuck, Merlin und die Mäuse auf den Weg. Der Koboldjunge ist so aufgedreht, dass er seine Gäste kreuz und quer durch den Wald scheucht. Immer wieder hüpft er hoch, klatscht in die Hände und ruft fröhlich: „Da müssen wir auch noch hin! Kommt schnell!“

Irgendwann machen sie an einem kleinen Wasserfall Rast. „Ich kann nicht mehr. Du musst uns doch nicht gleich alles am ersten Tag zeigen“, schimpft Amanda.

„Ist ja gut. Ihr müsst aber versprechen, dass ihr noch bleibt.“

„Mäuseehrenwort. Wir sind doch gerade erst gekommen. So schnell wirst du uns nicht wieder los.“

„Prima. Schaut mal, ist es hier nicht schön?! Ich komme öfter her, wenn ich mal nachdenken möchte. Es herrscht eine himmlische Ruhe. Man hört nur das Plätschern des Wassers. Wusstet ihr eigentlich, dass einer der höchsten Wasserfälle Europas in Norwegen zu finden ist? Er heißt Mardalfossen und stürzt 297 Meter in die Tiefe. Das Wasser des Mardalfossens kommt aus dem 945 m hoch gelegenen See Mardalstjønna. Jedes Jahr kommen viele Menschen, um dieses Naturschauspiel zu sehen.“

„Boah, ist ja toll“, hört man von allen Seiten.

„Ja - aber auch gefährlich. Natürlich sieht es schön aus, wenn das Wasser herunterstürzt und, je nachdem wie das Wetter ist, sich die Sonne in dem Wasser reflektiert und ein unbeschreibliches Lichtspiel erzeugt. Ganz klar, ein Wasserfall ist ein tolles Schauspiel, aber da wirken pure Kräfte der Natur, die für viele Menschen schon tödlich geendet haben. Es hat bereits zahlreiche Unfälle gegeben, wo Leute verunglückt sind, nur weil sie zu leichtsinnig waren! Aber kommt, lasst uns zurückgehen. Ich glaube, ihr habt heute genug gesehen.“

„Ich dachte schon, du sagst das nie“, stöhnt Felix.

