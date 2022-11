Startseite Ohne großes Aufsehen die Immobilie verkaufen Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2022-11-10 14:22. Nicht jeder Eigentümer möchte, dass viele Nachbarn, etliche Bekannte und zahlreiche Kaufinteressenten etwas von ihrem Immobilienverkauf mitbekommen. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Geschäftsführer Sascha Rückert von Rückert Immobilien und sein Team kennen verschiedene Kniffe, um den Immobilienverkauf in Wiesbaden und Umgebung möglichst diskret durchzuführen. "Neben Personen des öffentlichen Lebens können auch Privatpersonen von einem diskreten Verkauf ihrer Immobilie profitieren", meint Immobilienmakler Sascha Rückert. Das kann zum Beispiel nach einer Trennung oder einer Scheidung der Fall sein - besonders dann, wenn aus der Beziehung Kinder hervorgegangen sind. "Die Kinder befinden sich oftmals in einer schwierigen Situation", findet Sascha Rückert, "unnötiger Stress, der durch zahlreiche Besichtigungstermine entstehen kann, sollte dann vermieden werden". Damit möglichst wenige Kaufinteressenten etwas vom bevorstehenden Immobilienverkauf mitbekommen, wenden die Immobilienmakler verschiedene Taktiken an. Sie vermarkten die Wohnung, das Haus oder das Grundstück zum Beispiel nicht öffentlich, sondern lassen nur ausgewählten Kaufinteressenten Informationen zur Immobilie zukommen. Durch Exposés, Objektfotos und/oder 360-Grad-Rundgänge erhalten Kaufinteressenten vorab die Gelegenheit, sich die Immobilie am Smartphone, Tablet oder PC anzuschauen. "Einen Besichtigungstermin vor Ort vereinbaren wir erst dann, wenn den Kaufinteressenten die Immobilie zusagt", erklärt Sascha Rückert, "dadurch werden allen Beteiligten unnötige Besichtigungstermine erspart". Bei einem diskreten Verkauf und Terminen vor Ort - zum Beispiel zur professionellen Wertermittlung - fahren die Immobilienmakler von Rückert Immobilien selbstverständlich in neutralen Wagen vor, sodass Außenstehende daraus nur wenige Rückschlüsse auf ein bevorstehendes Immobiliengeschäft ziehen können. Beauftragt ein Eigentümer die Immobilienmakler aus Wiesbaden mit dem Verkauf, wickeln sie den gesamten Prozess professionell ab, um einen angemessenen Preis für die Immobilie zu erzielen. Dabei kommen ihnen auch ihre Kontakte zu bonitätsstarken Kaufinteressenten zugute. Eigentümer, die mehr zum diskreten Verkauf erfahren möchten, erreichen die Immobilienmakler unter der Rufnummer 0611-18 5 18 28. Mehr zu Themen wie Immobilien Mainz, Immobilienpreise Wiesbaden oder Immobilienmakler Rheingau finden Interessierte auf https://www.rueckert-immobilien.de. Rückert Immobilien

