Startseite WHS begleitet Städte und Kommunen bei der ganzheitlichen Stadtentwicklung Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2022-11-10 09:15. Gemeinsam mit ihrer Tochter, der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbH (GMA), unterstützt die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) Städte und Gemeinden bei der Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten. Die WHS-Erfolgsbilanz seit der Gründung 1949: 265 Kommunen städtebaulich erneuert, 75 Stadtentwicklungskonzepte erstellt. Die WHS begleitet Städte und Kommunen bei der ganzheitlichen Stadtentwicklung. Als fundierte Grundlage erarbeiten die Ludwigsburger für ihre Kunden ein strukturiertes und zukunftsorientiertes Stadtentwicklungskonzept oder Gemeindeentwicklungskonzept. Das zeigt den Verantwortlichen der Städte oder Kommunen langfristig und konsequent den Weg in der städtebaulichen Weiterentwicklung auf und bildet die Basis für künftige Entscheidungen und Beschlüsse. Professionelle Betreuung und aktive Umsetzung Darüber hinaus übernimmt die WHS für ihre Kunden die professionelle Betreuung und aktive Umsetzung aller Themen rund um Stadterneuerung und Städtebauförderung, Baulandentwicklung, Bürgerbeteiligung, Projektentwicklung und Projektsteuerung sowie Wettbewerbs- und Vergabeverfahren. Ob Innenstadt, städtisches Wohnviertel oder ländlicher Raum - die WHS schafft die Entwicklung von zukunftsorientierten Räumen für Wohnen, Arbeiten, Handel und Freizeit. Bei allen Dienstleistungen stehen die Städte und Kommunen und ihre Wünsche stets im Fokus, sodass Herausforderungen individuell und bedarfsorientiert gelöst werden können. Bedarfsorientierte Analyse Auch beim Thema Analyse, dazu zählen Einzelhandelskonzepte, Verträglichkeits- und Auswirkungsanalysen, Zentrenkonzepte, Bedarfsanalyen für Wohn- und Gewerbeflächenentwicklung, Pflegeplatz- und Kindergartenbedarfsanalyse, Gastronomie- und Beherbergungsstättenkonzepte, Geomarketing-Analysen können sich Städte und Kommunen auf die Immobilienexperten verlassen. Hierzu greift die WHS auf die Expertise des Tochterunternehmens GMA zurück. Weitere Informationen zu diesem Thema und zu den Projektentwicklung Karlsruhe, Neubaugebiet Stuttgart, Projektsteuerung Stuttgart finden Interessenten auf https://www.whs-wuestenrot.de/. Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH

Anja-Carina Müller

Hohenzollernstraße 12-14 71638 Ludwigsburg

Deutschland E-Mail: info@whs-wuestenrot.de

Homepage: https://www.whs-wuestenrot.de

Telefon: 07141 16757291 Pressekontakt

Wüstenrot & Württembergische AG

Dr. Immo Dehnert

Gutenbergstraße 30 70176 Stuttgart

Deutschland E-Mail: ann-julie.keller@wuestenrot.de

Homepage: https://www.ww-ag.com

Telefon: 0711 662721471 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten