Startseite TSURIKRUFN! Der FC Schalke 04 beteiligt sich mit einer Erinnerung an Paul Eichengrün Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-09 12:17. Gastbeitrag "Paul Eichengrün - Beliebter Vorstand des FC Schalke 04" im digitalen Erinnerungsprojekt TSURIKRUFN! Bonn, 9.11.2022. Anlässlich des Jahrestages der Reichspogromnacht veröffentlicht der AsKI heute einen Gastbeitrag des FC Schalke 04 auf www.tsurikrufn.de , der die bewegende Geschichte seines beliebten Vorstands, des jüdischen Zahnarztes Dr. Paul Eichengrün, erzählt. In der Nacht vom 9. November 1938 zerstörten die Nazis das Wohnhaus der Familie in Gelsenkirchen. Erst kurz vor Kriegsbeginn gelang den Eichengrüns die Ausreise aus Deutschland. https://www.tsurikrufn.de/portraits/eichengruen/ "Tsurikrufn" ist jiddisch und bedeutet "erinnern". Der Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e.V. - AsKI erinnert seit 2021 an die vielen jüdischen Bürgerinnen und Bürger, die das kulturelle Leben in Deutschland bereichert haben. Der FC Schalke 04 wurde auf dieses Gemeinschaftsprojekt aufmerksam, da er sich seit langem intensiv mit den Biografien seiner jüdischen Vereinsmitglieder auseinandersetzt. Die auf TSURIKRUFN! vorgestellten Persönlichkeiten sind so verschieden wie die im AsKI vertretenen Museen und Kulturinstitute, die sie zusammengestellt haben. Wer brachte die berühmte Briefmarke "Blaue Mauritius" in das Museum für Kommunikation in Berlin? Wer schnitt Fritz Langs berühmten Film "M - Eine Stadt sucht einen Mörder", emigrierte und fühlte sich dennoch sein Leben lang als "Berliner"? Wechselvolle Lebens- und häufig auch Leidensgeschichten werden in jetzt 29 multimedialen Porträts erzählt. "Paul Eichengrün" ist der dritte Gastbeitrag auf TSURIKRUFN! Wir bedanken uns bei S04 für die gute Zusammenarbeit! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e.V. - AsKI

Herr Franz Fechner

Annaberger Str. 68

53113 Bonn

Deutschland fon ..: 0228-224859

fax ..: 0228-219232

web ..: https://www.aski.org

email : info@aski.org Der AsKI ist ein Verbund von 39 national und international angesehenen, selbständigen Kulturinstituten, die in besonderem Maße Qualität und Vielfalt des kulturellen Deutschland repräsentieren. Er ist Träger von Deutschlands einzigem Museum im Ausland, der Casa di Goethe in Rom. Er wird durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Pressekontakt: Arbeitskreis selbständiger Kultur-Institute e.V. - AsKI

Herr Franz Fechner

Annaberger Str. 68

53113 Bonn fon ..: 0228-224859

email : info@aski.org Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten