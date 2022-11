Startseite VINCI Energies übernimmt PROK Elektroanlagen GmbH Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Di, 2022-11-08 18:14. • Führender Anbieter im Bereich der Niederspannungsschaltgeräte und Stromschienen

• 16 Millionen Euro Umsatz und 74 Mitarbeitende VINCI Energies erwirbt die PROK Elektroanlagen GmbH und erweitert damit das Leistungsportfolio von Actemium, der VINCI Energies-Marke für industrielle Prozesslösungen. Das in Oberkrämer bei Berlin ansässige Unternehmen ist spezialisiert auf die Planung, Herstellung und Installation von Niederspannungsunterverteilungen und -hochstromsystemen bis 7.300 A. In Deutschland ist die PROK Elektroanlagen GmbH der größte und seit dem Jahr 2000 offiziell lizensierter Partner von Schneider Electric im Bereich Stromschienen. Durch diese Übernahme erweitert Actemium somit sein Leistungsportfolio für Industriekunden im Bereich der Stromverteilung. „Durch die Übernahme der PROK Elektroanlagen GmbH können wir ab sofort dank noch besserer Innovationskraft, Kompetenz und Flexibilität auf die Anforderungen unserer Kunden mit optimierten Lösungen und Serviceleistungen reagieren. Wir untermauern damit unsere Position als einer der führenden Anbieter maßgeschneiderter Gesamtlösungen im Bereich der elektrischen Energieversorgung und -verteilung“, so Jens Roseneck, Managing Director von Actemium Deutschland. „Wir freuen uns, das Unternehmen als neues Mitglied in unserer Actemium-Familie zu begrüßen, und wünschen den Kolleg:innen einen erfolgreichen Start in der Zusammenarbeit.“ Über VINCI Energies

Netzwerke, Performance, Energieeffizienz, Daten: In einer sich ständig verändernden Welt legt VINCI Energies den Fokus auf die Implementierung neuer Technologien. Zwei Entwicklungen werden besonders unterstützt: digitale Transformation und Energiewende.

Die 1.800 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units von VINCI Energies erhöhen jeden Tag die Zuverlässigkeit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen, Fabriken, Gebäuden und Informationssystemen.

2021: 15,1 Milliarden Euro Umsatz // 85.700 Mitarbeitende // 1.800 Business Units // 57 Länder

www.vinci-energies.com Über Actemium

Actemium ist die VINCI Energies-Marke für industrielle Prozesslösungen und gestaltet den industriellen Wandel entscheidend mit. Actemium optimiert fortlaufend die Leistungsfähigkeit ihrer Kunden und begleitet sie auf dem Weg in die Industrie der Zukunft. Die Marke ist ein agiles, lernfähiges Netzwerk mit über 400 Business Units. Diese sind auf verschiedene Industriebranchen spezialisiert und sorgen für die Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen sowie für die Implementierung von technik-, standort- und länderübergreifenden Angeboten. Actemium deckt den gesamten Lebenszyklus eines Industrieprojekts ab - von der Planung bis zur Instandhaltung der Produktionsanlagen. Mit ihren innovativen Lösungen für die Industrie setzt die Marke auf langjährige Partnerschaften.

2021: 2,8 Milliarden Euro Umsatz // 22.000 Mitarbeitende // 400 Business Units // 42 Länder

2021 in Deutschland: 650 Millionen Euro Umsatz // 3.300 Mitarbeitende // 75 Business Units

www.actemium.de Kontakt:

VINCI Energies in Deutschland

Diana Plantade - +49 (0)69 50 05 15 0

