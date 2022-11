Startseite Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen jetzt auch als E-Book erhältlich Pressetext verfasst von Kummer am Sa, 2022-11-05 05:49. „Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen“ ist jetzt zusätzlich zum Printbuch (ISBN: 978-3-7562-3240-6) auch als E-Book erhältlich! Buchbeschreibung:

Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt!

Mit Illustrationen von Andrea Horbach. Produktinformation:

ASIN:? B0BLJ2SV34

Herausgeber:? Books on Demand; 1. Edition (4. November 2022)

Sprache:? Deutsch

Dateigröße:? 2414 KB

Text-to-Speech (Vorlesemodus): Aktiviert

Screenreader:? Unterstützt

Verbesserter Schriftsatz:? Aktiviert

X-Ray:? Nicht aktiviert

Word Wise: ?Nicht aktiviert

Seitenzahl der Print-Ausgabe: ?120 Seiten Buchtrailer „Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen“

https://youtu.be/3GquZp9SeKk Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3749454280

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3744890144

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN-13: 978-3750407725

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN-13: 978-3751997478

Nepomucks und Finns Backstube, ISBN-13: 978-3754373583 Nepomuck und Finn haben auch eine Seite bei Facebook.

Dort stellen sie ihren menschlichen Freunden interessante Bücher und Seiten vor.

Ebenso berichten sie natürlich von sich, denn ihre Menschenfreunde liegen ihnen sehr am Herzen.

Ein Besuch lohnt sich.

https://www.facebook.com/pg/Neues-von-Nepomuck-und-Finn-114170493329312/... Mehr über Nepomuck und Finn unter:

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/ Über Kummer Komplettes Benutzerprofil betrachten