Auf nach Norwegen

Viel zu lange hat man sich nicht mehr gesehen. Aber wie sollen zwei komplette Mäusefamilien nach Norwegen reisen? Eigentlich vollkommen unmöglich!

Durch einen glücklichen Zufall und mit Unterstützung von Kater Merlin ergibt sich jedoch die einmalige Möglichkeit, dies in die Tat umzusetzen. Allerdings ist es nicht einfach, 11 Mäuse ungesehen zu schmuggeln. Wie wird es gelingen? Buchbeschreibung:

Viel zu lange haben sich Mäuserich Finn und Kobold Nepomuck schon nicht mehr gesehen. Doch es gibt da einen Plan!

Begleite die Mäuse und Kater Merlin auf ihrer aufregenden Reise über das Meer nach Norwegen und überrasche Nepomuck in seinem Kobolddorf. Erlebe ein wundervolles Sommerfest und aufregende Abenteuer mit den Freunden.

Als besonderes Bonbon gibt es diesmal Rezepte für landestypische Leckereien und zusätzlich ein paar tolle Ausflugstipps für Oslo.

Viel Spaß und gute Fahrt!

Mit Illustrationen von Andrea Horbach. Buchtrailer „Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen“

https://youtu.be/3GquZp9SeKk Buchdaten:

Herausgeber: ?BoD – Books on Demand; 1. Edition (14. Oktober 2022)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch:? 88 Seiten

ISBN-10:3756232409

ISBN-13:? 978-3756232406

