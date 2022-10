Startseite Texter profiliert sich mit B2B- und B2C-Projekten. Österreich neu dabei. Pressetext verfasst von Wortkreativ am Do, 2022-10-27 15:49. WORTKOPF | Andreas Dresch M.A. - Texter und Werbetexter in Mannheim (Deutschland, Baden-Württemberg) - bietet Kunden aus Österreich erstklassigen Service und kreativ entwickelte Texte fürs Marketing. Der Werber, der bisher vor allem für Deutschland und die Schweiz aktiv ist, aktualisiert aus diesem Anlass auch Leistungen und Beispiele seiner Arbeit unter Texter-Wortkopf.de Der Texter macht damit auf seine erfolgreiche Business-to-Business- und Business-to-Consumer-Werbung aufmerksam, die neuerdings viele Interessenten in Österreich findet. Der Mannheimer Texter für Internet-Werbung, Gedrucktes sowie effiziente Marketing-Kommunikation zeigt mit der beständig erweiterten Präsenz im Web, dass er Themen aus ganz unterschiedlichen Branchen spielerisch und kreativ angeht; natürlich angepasst auf die jeweiligen Business- oder Konsumenten-Zielgruppen. Aus der Agentur-Praxis bringt der Werber eine ganze Reihe von wertvollen Erfahrungen ein: Online-Texte, etwa für Unternehmen, Verbände oder Shops, entwickelt der Werber so gut wie Texte für Print-Werbemittel, darunter Flyer, Broschüren, Imagebroschüren, Kataloge und Magalogs.

Unter den Business-to-Consumer-Projekten sind Themen- und Branchen-Erfolge zu verbuchen, die zum Beispiel Kosmetik, Lifestyle, Wellness, medizinische Dienste und Produkte, Pharma, Facharzt-Praxen, Ästhetische Medizin, Gesundheit und Fitness umfassen. Unter den Business-to-Business-Projekten finden sich weitere Erfolge, etwa aus den Bereichen Technischer Service, Consulting und IT, Industrie, Pharma, Medizin und Gesundheit. Im Internet informiert der Werber unter https://www.texter-wortkopf.de über das Dienstleistungsangebot, das zu qualifizierten Texten führt: Ein Klick auf „Vorsprung: Business-Werbung“ oder „Vorsprung: Consumer-Werbung“ genügt. Unter https://www.healthcare-texter.de wendet sich der Texter speziell an Marketing-Entscheider aus Medizin und Gesundheit. WORTKOPF | Andreas Dresch M.A.

Freier Texter und Werbetexter

Geprüfter Marketing-Referent (SGD)

Landteilstraße 2

D-68163 Mannheim

Telefon +49 (0) 6 21 / 82 80 473

E-Mail: presse[at]texter-wortkopf.de

