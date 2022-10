Startseite Ornellaia Vendemmia d'Artista “IL Vigore” 2019: Ergebnis der Online-Auktion Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Fr, 2022-10-21 08:26. New York, 21. Oktober 2022.

Gestern endete die von Sotheby's durchgeführte Online-Auktion der Lose der Vendemmia d’Artista 2019: Il Vigore. Die kostbaren Flaschen, deren Outfit in diesem Jahr von den schwedischen Künstlern Nathalie Djurberg und Hans Berg gestaltet wurde, wurden Kunst- und Weinsammlern zugeschlagen, und es konnte dafür ein Betrag von 302.000 US-Dollar eingenommen werden. Der Erlös der Auktion wird an die Solomon R. Guggenheim Foundation gespendet, um die wichtige Arbeit des Programms Mind's Eye fortzusetzen.

Bei der Bekanntgabe der Auktionsergebnisse dieser 14. Edition teilt Giovanni Geddes da Filicaja, CEO von Ornellaia, erfreut mit, dass die Zusammenarbeit mit dem Guggenheim Museum um weitere drei Jahre verlängert wurde: „wir freuen uns sehr, das Wachstum dieses besonderen Projekts, an das wir glauben, weiterhin zu unterstützen. Von Anfang an wünschten wir uns, dass Mind's Eye sich so entwickelt, dass es einem breiten Publikum an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt zur Verfügung steht. Diese globale Vision hat sich heute noch weiter entfaltet und ist in allen Museen der Guggenheim-Konstellation präsent: New York, Venedig, Bilbao”.

Mind's Eye ist mehr als nur eine Erfahrung, es ist vielmehr eine Reihe von Hilfsmitteln, die den Zugang zur Kunst durch den Gebrauch der Sinne erweitern können. Wie Richard Amstrong, Direktor des Museums und der Solomon R. Guggenheim Foundation, erklärte, „mit der kontinuierlichen Unterstützung von Ornellaia werden wir die Mind's Eye-Programme auf die globale Öffentlichkeit erweitern mit Fokus auf der Entwicklung verbaler Beschreibungen in allen unseren Museen. Nächstes Jahr werden wir Inhalte für die Peggy Guggenheim Collection mit Übersetzungen in mehrere Sprachen produzieren. Darüber hinaus werden die Events in NY und Online-Programme fortgesetzt und international verfügbar sein. Mit Blick auf das Jahr 2023 werden wir uns dank der Erlöse aus der Auktion darauf konzentrieren, Mind's Eye-Inhalte für das Guggenheim-Museum in Bilbao auszuarbeiten. Projekte, die im Jahr 2024 fortgesetzt werden, um das Programm durch Erweiterung der Ressourcen und der Besucherkreise weiter zu entwickeln”. Wie die Kunst reicht auch der Wein über Worte hinaus und erlangt durch die Verwendung einer emotionalen Sprache durch die Sinne eine universelle Bedeutung. Die Interpretation des Jahrgangs wurde der Kreativität der schwedischen Künstler Nathalie Djurberg und Hans Berg anvertraut. Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Thema der Metamorphose und des Kreislaufs der Natur und ihrer sich ständig weiterentwickelnden Wuchskraft, eine perfekte Leinwand für die Künstler der 14. Edition, um mittels Kunst das Thema der Antriebskraft zu interpretieren. Unter den wertvollen versteigerten Losen befanden sich 9 Imperial (6-Liter-Flaschen) und die einzige Salmanazar (9 Liter) des Ornellaia Vendemmia d’Artista 2019, deren Gestaltung die Entwicklung des Konzepts der Beziehung zwischen Mensch und Erde durch die Skulpturen zum Ausdruck bringt. ****

Ornellaia Vendemmia d’Artista Das Projekt Ornellaia Vendemmia d’Artista zelebriert den exklusiven Charakter jedes neuen Ornellaia-Jahrgangs. Seit dem Debut des Ornellaia 2006 kreiert jedes Jahr ein zeitgenössischer Künstler ein ortsspezifisches Kunstwerk und eine Reihe von Etiketten in limitierter Auflage, inspiriert von einem Begriff, mit dem Gutsdirektor Axel Heinz den neuen Jahrgang beschreibt. Das Projekt sieht vor, dass jede Ornellaia-Kiste (6 Flaschen à 750 ml) jeweils eine Flasche mit dem vom Künstler gestalteten Etikett enthält. Das Projekt umfasst außerdem eine limitierte Auflage von 111 großformatigen Flaschen: 100 Jeroboam (3 Liter), 10 Imperial (6 Liter) und 1 Salmanazar (9 Liter), alle nummeriert und vom Künstler persönlich signiert. Jedes Jahr wird eine Auswahl dieser Flaschen bei Sotheby's versteigert und der Erlös wird zur Unterstützung des Programms Mind's Eye der Solomon R. Guggenheim Foundation gespendet. *****

Das von der Bildungsabteilung des Guggenheim entwickelte Programm Mind’s Eye hilft Blinden und Sehbehinderten dabei, Kunst durch den Gebrauch aller anderen Sinne zu erfahren. So wird die Entwicklung von kreativen Impressionen, emotionalen Verbindungen und Erinnerungen gefördert, deren Wahrnehmung die Zeit überdauert. Wie bei der Kunst erfordert auch die Wertschätzung großer Weine die Einbeziehung aller Sinne. Die Übereinstimmung mit diesem Gedanken hat Ornellaia dazu gebracht, die Erweiterung dieses besonderen Programms zu unterstützen. Die durch die “Ornellaia Vendemmia d’Artista” gesammelten Spenden erlauben es der Solomon R. Guggenheim Foundation, die Aktivitäten des Programms „Mind’s Eye“ weiter zu entwickeln mit dem Ziel, dieses Modell auf andere Kunst-Einrichtungen auszudehnen, damit dessen exzellente Qualität zum Leitmotiv der weltweiten Museumsprogramme für Blinde oder Sehbehinderte wird. Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten