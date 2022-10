Startseite Größeres Vertrauen auf Immobilienprofis Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2022-10-18 15:42. Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen, setzen dabei verstärkt auf Immobilienmakler. Das geht aus einer Analyse der Sprengnetter Real Estate Services GmbH hervor. Demnach erzielten Deutschlands Makler mit einer Quote von 65,4 Prozent den höchsten September-Wert seit Start der Messung vor drei Jahren. Für die Analyse wurde untersucht, wie viele Eigentumswohnungen vom 1. Januar 2020 bis zum 30. September 2022 mithilfe eines Immobilienmaklers verkauft worden sind. Die Zahlen freuen auch Sylvia Gairing, Vertriebsleiterin bei Marquardt Immobilien aus Herrenberg. "Die Inflation, der Ukraine-Kriege und die Corona-Pandemie - all das verunsichert Eigentümer mit Verkaufsabsicht zurzeit", weiß Sylvia Gairing. Umso mehr freut es sie, dass laut einer Analyse des Sprengnetter-Instituts mehr Eigentümer ihre Eigentumswohnung mithilfe eines Maklers verkauft haben als noch vor drei Jahren. "Das zeigt mir, dass das Vertrauen in Immobilienprofis gewachsen ist und dass die Eigentümer offenbar von unserer Expertise profitieren." Erfahrene Immobilienmakler wie die von Marquardt Immobilien aus Herrenberg wissen genau, worauf es bei einem erfolgreichen Verkauf ankommt. "Ein Immobilienverkauf ist ein Prozess, bei dem viele Schritte beachtet werden müssen", weiß Sylvia Gairing, "schon kleinste Fehler im Verkaufsprozess können zum Beispiel dazu führen, dass die Immobilie am Ende unter Wert verkauft wird". Schließlich müssen neben einer professionellen Wertermittlung, der Vermarktung und der Durchführung der Besichtigungstermine auch Schritte wie die Verkaufsverhandlungen, die Vertragsgestaltung und die Immobilienübergabe professionell abgewickelt werden. "Wir freuen uns daher immer, wenn sich Eigentümer zum Verkaufsprozess mit unseren Immobilienmaklern aus Herrenberg beraten lassen", so die Vertriebsleiterin. "Auch Eigentümer, die sich noch nicht im Klaren darüber sind, ob sie ihre Immobilie verkaufen oder vermieten möchten, sind bei uns an der richtigen Adresse. Wir beraten sie kostenlos und unverbindlich über die Vor- und Nachteile der Optionen", erklärt Sylvia Gairing. Hat sich ein Eigentümer schlussendlich für den Immobilienverkauf entschieden, übernehmen die Immobilienmakler auf Wunsch den gesamten Verkaufsprozess - von der Verkaufsvorbereitung bis hin zur Immobilienübergabe. Eigentümer, die sich über das Leistungsspektrum von Marquardt Immobilien aus Herrenberg informieren möchten, können unter der Rufnummer (07032) 955 75 60 einen Termin für ein Beratungsgespräch ausmachen. Weitere Informationen zum Thema oder zu Immobilienbewertung Böblingen, Haus kaufen Herrenberg, Makler Böblingen und mehr sind auf https://www.immobilien-marquardt.de zu finden. Marquardt Immobilien GmbH + Co.KG

