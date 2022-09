Startseite ­Blockchain Office startet am 10.10.2022 seinen "INITIAL PUBLIC SALE" Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-09-28 13:26. Vom 10.10.2022 bis Feb. 2023 startet der "INITIAL PUBLIC SALE" der Blockchain Office Community in Deutschland. Ab dem 10.10.2022 kann jeder die "Digital Crypto Files", der Blockchain Office Stakeholder Community, offiziell kaufen. Es wird ein Softcap(Mindestgrenze) von € 1.800.000 Millionen, für die nächsten 24 Monate angestrebt. Es kann zwischen 3 Modellen gewählt werden: - Public Stakeholder, ab € 100

- Commuity Stakeholder, ab € 1000

- Operator Stakeholder, ab € 5000 Alle Modelle beinhalten immer min. folgende Optionen: - Premium-Support

- Kostenloses Wallet

- Kostenloser Netzwerkzugriff

- Unbegrenzte Software-Updates

- Übertragen oder Verkaufen

- Punkte-System

- Bonus erhalten Man kann sich ab dem 10.10.2022 auf https://blockchain-office.com registrieren und anmelden um sein Wallet und das Dashboard zu nutzen. Die Registrierung und die Anmeldung wird über das "ULTRACODEX LOGIN FRAMEWORK" bereitgestellt. https://ultracodex.com Die Blockchain Office Community befolgt strikt das KYC - Know Your Customer, die Online-Personenidentifikation und die 2-Faktor-Authentifizierung. Es gibt 3 "Benutzer Status Varianten": 1. OPEN = Der Benutzer hat sich mit einer Email registriert und verifiziert. Er kann sich jetzt ANMELDEN um Status 2 in die Wege zu leiten. 2. ACTIVE = Der Benutzer hat sich mit seiner Mobilnummer verifiziert und mit dem Code aus der SMS diese bestätigt. Er kann das Dashboard nutzen einige Prozesse stehen Ihm zur Verfügung. 3. FULL = Der Benutzer hat durch die Online-Personenidentifikation seine Identität bestätigt und kann jetzt zu 100% alle Prozesse und Funktionen des Wallets und Dashboards nutzen. Willkommen in der Blockchain Office Stakeholder Community! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Blockchain Office

Frau Alexandra Huber

Neue Kräme 29

60311 Frankfurt am Main

Deutschland fon ..: +49 69 203 278 96

web ..: https://blockchain-office.de/

email : info@blockchain-office.de about blockchain office Blockchain Office ist ein informationstechnologischer Zusammenschluss von Unternehmen und Personen.

Wir unterstützen Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen.

Bereits bestehendes Wissen transzendieren wir dynamisch und sinnvoll in Blockchain Office.

Gemeinsam schaffen wir gebündelte Wissensnetzwerke und vernetzen vorhandenes Wissen innovativ miteinander.

Eine freie und dynamische Digitalstrategie als open source community entsteht.

Ohne das Rad neu zu erfinden, heben wir den Datenaustausch und die Datenintegrität mit unserer integralen Methode auf eine zukunftssichere und nachhaltige Stufe. Unsere Vision ist ein einzigartiges holistisches Ökosystem für digitale Güter, das Blockchain Office.

