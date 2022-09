Startseite Beim Hausverkauf erhalten Eigentümer aus Villingen-Schwenningen Unterstützung Pressetext verfasst von prmaximus am Fr, 2022-09-23 11:41. Vom Anfang bis zum Ende wickeln die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH mit Sitz in Villingen-Schwenningen den Hausverkauf für Eigentümer kompetent ab. Dabei übernehmen sie unter anderem Leistungen wie die Wertermittlung, die Vermarktung und die Durchführung der Besichtigungstermine. "Unser Ziel ist es, schnell einen Käufer zu finden, der dem Eigentümer einen angemessenen Preis zahlt", erklärt Geschäftsführer Joachim Neumann. Beauftragt ein Eigentümer ihn oder seine Kollegen mit dem Hausverkauf, führen sie zunächst eine professionelle Wertermittlung durch. Anhand verschiedener Faktoren wie dem Baujahr, der Lage und der Ausstattung prüfen sie den Wert des Hauses. Mithilfe spezieller Verfahren oder einer Kombination dieser legen sie dann einen angemessenen Verkaufspreis fest. Danach vermarkten sie das Haus. Dazu kommen neben einem Exposé mit Objektfotos zum Beispiel Anzeigen in Print- und Onlinemedien, Flyer oder Verkaufsschilder zum Einsatz. "Wichtig für die Vermarktung ist es, vorab die richtige Zielgruppe zu ermitteln und diese mit den passenden Maßnahmen anzusprechen", erklärt Joachim Neumann, "denn so lässt sich am schnellsten ein geeigneter Kaufinteressent finden". Sagt dem Kaufinteressenten die Immobilie zu, führen Joachim Neumann oder seine Kollegen einen Besichtigungstermin durch. "Dabei heben wir die Vorteile der Immobilie geschickt hervor, ohne die Mängel zu verschweigen", sagt Prokurist Markus Neumann. Möchte der Kaufinteressent das Haus erwerben, verhandeln die Makler aus Villingen-Schwenningen im Interesse des Eigentümers mit diesem über den Preis. Haben sich der Eigentümer und der Kaufinteressent auf den Preis geeinigt, veranlassen die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH alles Weitere. Sie begleiten den Eigentümer auf Wunsch zum Notartermin und führen später die Immobilienübergabe durch. Eigentümer, die ihr Haus, ihre Wohnung, ihr Grundstück oder ihr Mehrfamilienhaus mithilfe der Makler aus Villingen-Schwenningen verkaufen möchten, können sich kostenlos und unverbindlich von diesen beraten lassen. Die Makler sind unter der Telefonnummer 07720/31511 zu erreichen. Weitere Informationen zum Thema sowie zu Haus verkaufen Villingen-Schwenningen, Immobilien Königsfeld, Immobilien Schwenningen und mehr finden Interessierte auch auf https://www.immo-neu.de/. NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

