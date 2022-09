Startseite Littlebit lanciert den ersten Gaming-Event für den Resellermarkt Pressetext verfasst von Littlebit Technology am Fr, 2022-09-09 08:44. Alzenau, September 2022

Der IT-Distributor Littlebit Technology lanciert den ersten Gaming-Event für den Resellermarkt. Elf namhafte Partner, darunter Samsung, Logitech, Seasonic, Corsair und ein erlebnisreiches Programm, verwandeln die Pyramide Mainz in eine Gaming-Oase der Extraklasse. Die Littlebit Technology ist mit ihrem hauseigenen Gamingbrand Joule Performance auf dem Gamingmarkt zu einem bedeutenden Player herangewachsen. Hauptgeschäftlich vertreibt der in der Schweiz ansässige Distributor hochwertige Multimedia-Lösungen im DACH- und Benelux-Raum. Darunter ist das Gamingsegment als breit aufgestelltes Sortiment prominent vertreten. Um Reseller, Systemintegratoren und Fachhäuser auf dem IT-Markt tatkräftig zu unterstützen, initiiert das Unternehmen jährlich umfangreiche Fokuskampagnen zu aktuellen, absatzrelevanten Themen. «Unser starker Standfu?, ob als Hersteller oder Distributor, und der aktuell immense Nachfrageschub in der Gaminglandschaft gaben den Ausschlag, dieses Jahr eine ganz besondere Aktion ins Leben zu rufen. Uns war rasch klar, dass wir unsere Scheinwerfer dabei auf das Thema Gaming richten werden.» So René Rütimann, Head of Marketing Communications der Littlebit Technology. Entstanden ist dabei der Littlebit Gaming Event, welcher am 29. September 2022 in der Pyramide in Mainz als absolutes Highlight über die Bühne gehen wird. Elf namhafte Hersteller aus der Gaming- und Multimedia-Branche führen dort die innovativsten und neusten Gaming-Lösungen vor. Mit dem vielseitigen Tagesprogramm warten mitunter ein moderierter Racing-Contest, diverse Produkteschulungen, Erlebnisstationen und weitere Specials rund um das Thema Gaming auf die Besucher. «Unsere größte Herausforderung war es, mit dem Event einen nachhaltigen Mehrwert für den B2B Gaming-Markt zu generieren und gleichwohl das Fokusthema auf spielerische Weise abzuholen. Mittlerweile wi?en wir, dass uns dieses Unterfangen geglückt ist.» Freut sich Oliver Wyss, Mitorganisator und Marketingprojektleiter der Littlebit Technology. Der Eintritt ist kostenlos und umschließt nebst der uneingeschränkten Eventteilnahme das ganztägige Catering, alle Schulungseinheiten sowie die anschließende Netzwerk-Party. Aus Kapazitätsgründen ist eine Voranmeldung vorausgesetzt, mit welchem das Eventticket bezogen werden kann. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie mit folgendem Link: https://www.littlebit.de/littlebit-gaming-event-2022 Firmenprofil Littlebit Technology Group

Die Littlebit-Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz, bedient als IT-Distributor und IT-Dienstleister mit den Niederlassungen in Zug (CH), Frankfurt (D), Paderborn (D), Wien (A) und Utrecht (NL) den gesamten deutschsprachigen Raum und die Benelux-Staaten.

Das Unternehmen repräsentiert namhafte Hersteller von IT-Komponenten und Peripherieprodukten und bedient mit deren Produkten den IT-Handel. Marktführend ist Littlebit Technology insbesondere im Großhandel mit Speichermedien wie SSDs und Festplatten. Weitere Informationen:

