Startseite Slavi Kutchoukov über das Slavi-Projekt und die Zukunft von Metaverse Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-08-08 16:36. ...im Intertview Hallo Slavi! Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an dem Interview teilzunehmen! Lassen Sie uns unsere Leser Ihnen ein wenig vorstellen. Wo wurden Sie geboren? Welche Ausbildung haben Sie erhalten? Warum haben Sie diese Richtung für sich selbst gewählt? Ich freue mich, Ihnen dieses Interview geben zu können. Ich bin in Bulgarien geboren und habe meine ganze Kindheit in Deutschland verbracht. Außerdem wollte ich schon immer Unternehmer sein, solange ich mich erinnern kann, weil die Arbeit in einem Büro für jemand anderen einfach nicht mein Job war. Ich kann mich jetzt getrost als Serienunternehmer und Gründer mehrerer erfolgreicher Projekte bezeichnen. Alles begann in der Immobilien-, Bau- und Modebranche in Deutschland und Großbritannien, und dann setzte ich mein Geschäft in den Vereinigten Arabischen Emiraten fort. Sobald das aus dem Weg war und funktionierte, lenkte ich meine Aufmerksamkeit auf die Kryptoindustrie. Wann haben Sie von Kryptowährungen erfahren? Was war die erste Erfahrung? Ich begann 2017 Interesse an Kryptowährungs-Assets zu bekunden, als der Preis von Bitcoin himmelhoch stieg und die Leute überall darüber zu sprechen begannen. Wie Sie sehen können, gab mir ein unternehmerischer Hintergrund einen Vorsprung beim Lernen über neue Technologien wie Bitcoin und andere Kryptowährungen. Ich beschloss, mein eigenes Projekt mit meinem Namen darauf zu erstellen. Also stellte ich ein Team von Spezialisten zusammen und begann mit der Entwicklung des Produkts. Was ist Ihre Vision für die zukünftige Entwicklung der digitalen Welt? Wie eng werden Kryptowährungen in das Leben eines gewöhnlichen Menschen eintreten? Welche Länder treiben die Entwicklung dieses Marktes voran? Die Digitalisierung ist unsere Zukunft; Ob es uns gefällt oder nicht, die technische und digitale Infrastruktur der Welt wird sich verbessern, und Kryptowährungen werden definitiv in den Alltag eines jeden Menschen eintreten. Aber es ist nur eine Frage der Zeit oder des Kurses. Wenn das Wort "Krypto" eher ein überraschender Begriff war und schon früh viele Fragen aufgeworfen hat, hat heute jeder auf die eine oder andere Weise von Kryptowährungen gehört. Die Lokomotiven dieses Marktes sind in mehreren Ländern erhältlich - den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, den USA, Hongkong, Deutschland und der Schweiz. Die Regulierungsbehörden in diesen Ländern kämpfen nicht mehr gegen Kryptowährungen, sondern haben sie im Gegenteil als Teil des Lebens anerkannt. Warum haben Sie sich entschieden, Ihr eigenes Slavi-Projekt zu starten? Wie unterscheidet es sich grundlegend von anderen ähnlichen? Warum haben Sie gerade diesen Namen gewählt? Gute Frage! Wir bewegen uns derzeit in Richtung einer dezentralen Form des Internets, da sich die Blockchain-Technologie weiter verbessert und viele Möglichkeiten für sichere Transaktionen bietet. Nach einer eingehenden Untersuchung der Probleme und Trends der DeFi-Branche haben wir uns entschieden, unsere eigene dezentrale Anwendung - Slavi - zu entwickeln, die so viele Blockchain-Protokolle wie möglich unterstützt und den Nutzern eine umfassende Lösung bietet. Basierend auf der Web-3.0-Initiative ermöglicht Slavi DApp die direkte Kommunikation zwischen Geldbörsen und Protokollen, eliminiert unnötige Interaktionen mit Dritten und gibt Benutzern die Kontrolle über ihre Gelder. Wer ist in Ihrem Team? Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Spezialisten, um unsere Leser mit ihnen vertraut zu machen. Wie lange kennen Sie schon die Mitglieder des Kernteams? Das Slavi-Projektteam besteht aus Fachleuten aus verschiedenen Ländern. Das Kernteam besteht aus Business Development, Marketing, PR-Spezialisten, strategischen Beratern und anderen Fachleuten, die an bekannten Krypto-Projekten gearbeitet haben. Diese Fachleute verfügen über umfangreiche Erfahrung in der Erstellung von über 500 Werbekampagnen mit einem Budget von über 10 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus verfügen wir über ein starkes Entwicklungsteam, zu dem Top-Blockchain-Ingenieure, Architekten und Entwickler gehören, die an branchenbekannten Projekten und großen verteilten Systemen außerhalb des Blockchain-Raums gearbeitet haben. Was ist das SuperDApp-Konzept? Niemand hat es zuvor benutzt. Was versteht man unter diesem Konzept? Worum dreht sich das Projekt? SuperDApp - Super dezentrale Anwendung. Unsere Anwendung verfügt über ein ganzes Ökosystem, das mehrere Funktionen kombiniert, die Sie gleichzeitig verwenden können. Neben der Brieftasche haben wir eine NFT-Plattform, einen integrierten Austausch und vieles mehr. Das Projekt begann vor nicht allzu langer Zeit. In welchem Stadium befindet es sich jetzt? Was hat das Team bereits erreicht? Wir arbeiten täglich daran, unser Projekt zu verbessern und neue Dienste in einem halsbrecherischen Tempo zu veröffentlichen. In einer so kurzen Betriebszeit haben wir bereits Unterstützung für Blockchain-Protokolle wie Binance Smart Chain, Polkadot, Bitcoin, Litecoin, Dash, Ethereum, Tron, Polygon, Metis, Solana und andere etabliert. Insgesamt planen wir, mehr als 30 Blockchain-Protokolle in eine Schnittstelle zu integrieren. Wir erhöhen die Fähigkeiten der Slavi DApp mehrmals im Monat. Vor kurzem haben wir den Rich Teddy Club ins Leben gerufen. Darüber hinaus beenden wir die Arbeit am NFT-Marktplatz und vieles mehr. Das Projekt sieht die Verwendung des SLV-Tokens vor. Was ist sein Zweck? Das Monetarisierungsmodell des Slavi-Projekts beinhaltet die Verwendung des SLV-Tokens als primären Wertträger und Zahlungsmittel für die Funktionen und Fähigkeiten der Plattform. Unter den Monetarisierungswerkzeugen der Slavi-Anwendung können die folgenden unterschieden werden: Zugang zu kostenpflichtigen Diensten auf der Grundlage des SLV-Tokens, Nutzung des Rückkaufmechanismus, Liquiditätsmining, Liquiditätssicherheiten, NFT-Marktplatz und vieles mehr. DeFi-Investitionsmöglichkeiten werden auch als Teil des Wirtschaftsmodells des Projekts vorgestellt. SLV-Token-Inhaber können Staking-Dienste zu attraktiven Preisen nutzen. Was ist mit neuen Produkten? Unser Team hat den Slavi All-in-One Crypto ATM als innovatives Feature entwickelt, das einzigartig für das Slavi Ecosystem ist und allen Mitgliedern und Benutzern der Slavi Community eine Vielzahl von Vorteilen bietet. Zu den ersten gehört die sofortige Ausgabe von 7 verschiedenen Kartentypen, um auf jede Laune, jedes Design, jede Vorliebe oder jeden Wunsch einzugehen. Die Ausgabe von Debit- und Kreditkarten der Marke Slavi geht einher mit mehrsprachiger Unterstützung, die rund um die Uhr gewährleistet ist. Benutzer können weltweit Zahlungen mit Bankkarten in Kryptowährung und Fiat-Assets tätigen. Kryptowährungskaufoptionen werden auch im Slavi-Ökosystem in wesentlich schnelleren Abständen als an regulierten Börsen bereitgestellt, bei denen Benutzer die Verifizierung bestehen und ein komplettes Paket von Dokumenten bereitstellen müssen. Das Slavi Card Replenishment Management System ermöglicht den Zugriff auf Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich Web-3.0-Anwendungen und über 5.000 Kryptowährungen, die über die Slavi Dapp in den Top-30-Blockchains bereitgestellt werden. Sofortiger Umtausch und Auszahlung in mehr als 40 verschiedenen lokalen Währungen und die Bereitstellung von Bankkarten durch Scannen von Fingerabdrücken und ID sind ebenfalls Teil des Slavi ATM Machine Service. Warum wurde die MENA-Region für den Buchungsservice ausgewählt? Gibt es Pläne, in Zukunft in andere Länder zu expandieren? Da bereits zahlreiche Verhandlungen mit großen Unternehmen innerhalb der MENA-Region geführt wurden, konzentrieren sich hier viele Verbindungen, die der Entwicklung helfen. Letztendlich ist es aus rechtlicher Sicht einfacher. Die Expansion ist für das 3. Quartal in ganz Europa und Asien geplant. Wann können wir mit dem Start von Slavi NFT rechnen? Welche Arten von digitalen Kunstgegenständen können auf der Plattform gehandelt werden (Gemälde, Bilder, Videos)? Werden Benutzer in der Lage sein, Slavi NFT direkt auf Ihrer Website zu veröffentlichen? Wir haben ein Rich Teddy Club-Projekt fertig, das nur begrenzten Zugang hat. Sie können mehr über das Projekt auf unserer Website lesen - https://richteddyclub.com/ . Der Multichain NFT-Marktplatz wird gerade erstellt. Ein paar weitere Prozesse müssen optimiert werden, und Benutzer können ihre Sammlungen wie Videos, Fotos, Bilder und andere kreative Materialien hochladen. Wir bereiten eine echte kreative Bombe vor! Die Nachrichten berichten, dass ein Krankenhaus im Metaversum in den Vereinigten Arabischen Emiraten erscheinen wird. Wie denkst du über die Entwicklung des Metaversums? Haben Sie etwas? Ja, ich habe gehört, dass es eine großartige Idee ist! Unser Team hat eine zukunftsorientierte Vision, daher entwickeln wir bereits unseren TeddyVerse, bei dem Sie virtuelles Land und Waren kaufen und verkaufen, Spiele spielen, Geschäftstreffen abhalten und sogar Menschen durch virtuelle Realität heilen können. Wir schaffen ein riesiges Metaversum. Es ist auch bekannt, dass Sie einen Kryptofonds haben. Erzählen Sie uns ein wenig darüber. Wozu dient es? Wer kann es eingeben? Ja, unser Fonds wurde bereits gebildet. Die Hauptaufgabe des Kryptofonds ist es, die Entwicklung eines besseren Finanzsystems zu beschleunigen. Wir erstellen und unterstützen Bitcoin- und Blockchain-Unternehmen mit unserem Wissen, Netzwerk und Zugang zu Kapital. Slavi Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Kryptowährungen, Blockchain, Finanztechnologie und Marktplätze, einschließlich der NFT- und GameFi-Industrie, spezialisiert hat. Wir investieren in Unternehmen und Protokolle, die auf Dezentralisierung, Datenschutz und WEB 3.0-Kompatibilität basieren. In der Tat kann sich jedes Unternehmen bewerben, da alles von seinen Aufgaben abhängt. Eines kann ich sagen: Wir sind offen für jedes interessante Projekt. Vielen Dank, danke für die Antworten! Wir wünschen Ihnen und Ihrem Projekt Entwicklung! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Slavicoin

