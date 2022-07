Startseite Die Gewinner eines niedrigen Goldpreises Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-07-27 04:05. Seit der Goldpreis in Richtung 1.700 US-Dollar fiel, haben besonders Chinesen profitiert. Seit März ging es mit dem Goldpreis für die Chinesen um mehr als 17 Prozent nach unten. Für China, den weltweit größten Goldverbraucher ist dies natürlich eine gute Zeit für Käufe. Noch befindet sich das Land im Wiederaufleben der Pandemie. Also könnte langfristig alles besser werden. Denn wenn die Festivalzeit beginnt, werden auch Einzelhandelsverkäufer wieder Gold brauchen. Laut Aussage eines Vertreters des Flagship-Stores der China Gold Group sei die Zahl der Verbraucher, die nach Goldbarren fragen, auf fast das Doppelte angestiegen. Das Verkaufsvolumen ist um 20 Prozent nach oben gegangen. Gemäß Daten des World Gold Council betrugen die Goldentnahmen von der Shanghai Gold Exchange im Juni rund 140 Tonnen, damit 37 Tonnen mehr als im Mai und sieben Tonnen mehr als im Vorjahr - eine deutliche Steigerung. Auch ist der Goldpreis seit Juni sieben Mal angepasst worden, da er auf internationaler Ebene zurückgegangen ist. Staats- und Unternehmensfinanzierungen durch die Zentralbanken sind extrem hoch, unter anderem im Schatten der Corona-Krise. Da hat manch ein Analyst das Kursziel für den Goldpreis auf bis zu 2.000 US-Dollar je Feinunze angehoben. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich in Gold, Silber und Edelmetallaktien investiert zu bleiben beziehungsweise einzusteigen. Bei Werten von Goldgesellschaften ist ein Blick auf Skeena Resources oder Revival Gold lohnend. Skeena Resources - https://www.youtube.com/watch?v=OpqZaxerkcI - belebt die früher produzierende Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Goldenen Dreieck in British Columbia wieder. Noch dieses Jahr soll eine vollständige Machbarkeitsstudie kommen. Revival Gold - https://www.youtube.com/watch?v=lRl7Ryb4_L8 - kümmert sich um das Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho. Dieses Projekt war einmal die größte in Idaho Gold produzierende Mine. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

