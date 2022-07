Startseite Bankenunabhängige Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen ohne Stimmrechts-Verluste - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Fr, 2022-07-22 08:53. Kreditprüfungsgespräche bei Banken zur Kapitalbeschaffung sind immer abhängig von Bonität und Rating, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) sowie von der Wettbewerbspositionierung bei der Bank. Die Finanzierungsgespräche sind zudem durch die internationalen Krise und durch die Euro-Währungskrise seit dem Frühjahr 2022 erheblich erschwert. Die vorliegende kostenfreie Finanzierungs-Fachbroschüre informiert auf 64 Seiten über stimmrechtsloses Mezzaninekapital ohne Banken, innovative Finanzierungsstrategien, alternative Finanzierungsformen, die Kapitalversorgung und die beteiligungsorientierte Kapitalbeschaffung von Unternehmen sowie die Wege der bankenunabhängigen Kapitalerhöhung und Geldbeschaffung über die Risikokapitalmärkte: Kapitalbeschaffung von Beteiligungskapital und Mezzaninekapital zur bankenunabhängigen Unternehmensfinanzierung durch Anlegerbeteiligung ohne Stimmrechtseinfluss = Mezzanine-Kapital ohne Sicherheiten ab 50.000,- als Minifinanzierung ohne Bankenaufsichtsgenehmigung bis ca. 10 Mio. und von € 10 Mio. bis € Mio. 200 Mio. mit BaFin-prospektfreien grundschuldbesicherten Darlehen oder mit einem Kapitalmarktprospekt über den Beteiligungsmarkt. Als langjährig erfahrene Kapitalmarkt-Experten in der bankenunabhängigen Unternehmensfinanzierung ohne Sicherheiten und ohne Einflussnahme der Geldgeber stellen die Mitarbeiter der Dr. Werner Financial Service AG die möglichen Finanzierungsstrukturen und deren Umsetzung der Kapitalbeschaffung an den Beteiligungsmärkten in verständlichen Worten und mit Schaubildern dar. Unternehmer erhalten mit einer Beteiligungsemission über eine Privatplatzierung weiteres, breit gestreut haftendes Eigenkapital ohne Stimmrecht (= sog. Mezzanine-Kapital, z. B. in Form von Genussrechtskapital oder stillem Beteiligungskapital). Die Unternehmer bleiben deshalb beim Mezzanine Kapital in allen Geschäftsangelegenheiten alleiniger Entscheidungsträger und Alleininhaber. Finanzierungen zur Sanierung von Unternehmen über eine Kapitalbeschaffung ohne Bank sind über eine Privatplatzierung in gleicher Weise geeignet, wenn die potentiellen Anleger und Investoren über die tatsächliche wirtschaftliche Situation des jeweiligen Unternehmens informiert werden . Mit unseren erfolgreichen Finanzierungs-Konzeptionen zur (Eigen-)Kapitalbeschaffung (bisher über 7 Mrd. Euro in vielen hundert konzipierten Emissionsprospekten / Kapitalmarktprospekten seit 1983 betreut) und unseren Verbindungen zu mehr als 1.500 Finanzdienstleistern eröffnen wir Ihnen den Zugang zum Kapitalmarkt und zu weiterem Kapital in gewünschter Höhe. Ferner bestehen Kontakte zu über 500 institutionellen Investoren und zu mehr als 10.000 Privatanlegern. Den Kapitalumfang und die vertraglichen Konditionen des Kapitals bestimmen die Unternehmen selbst. Das Kapital kostet nur eine Grundausschüttung von 3,5% bis 5,5% p.a. als Festzins oder bei den gewinnorietierten Beteiligungsformen eine darauf anrechenbare rein erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung. Das Kapital ist damit für Unternehmen nicht teurer als marktübliche Kreditzinsen; für die Anleger gibt es in Einzelfällen zusätzliche Steuervorteile als Renditehebel. Das Kapital unterliegt der freien Verfügbarkeit (auch zur Ablösung von Altverbindlichkeiten und Krediten). Benötigt wird lediglich eine Investitions- und Unternehmensplanung als Geschäftsplan bzw. Businessplan und ein ausführliches Unternehmensporträt mit Ihrem geschäftlichen Know-how bzw. eine Leistungsbilanz. Wir besorgen alle behördlichen Abstimmungen bzw. Genehmigungen von der Bankenaufsicht BaFin. Mezzanine-Kapital ist der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg. Ihr Ergebnis: Liquiditätsverbesserung, Eigenkapitalstärkung, Bonitätssteigerung und Erhöhung der Gesamtfinanzierungsfähigkeit. So können Sie Ihr Investitionsvolumen, den Absatz und Ihren Ertrag erheblich steigern. Gleichzeitig kann sich der Unternehmer privat entschulden und enthaften ( z.B. Bankbürgschaften ablösen ). Interessenten fordern kostenlos diese Informationsbroschüre zur alternativen Unternehmensfinanzierung und zur bankenunabhängigen Geldbeschaffung an. Für ein unverbindliches, kostenloses Beratungs- und Finanzierungsgespräch steht Ihnen Dr. jur. Horst Werner gern zur Verfügung ( dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ). Vereinbaren Sie einen ausführlichen, telefonischen Gesprächstermin. Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten