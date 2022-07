Startseite Physisches Gold und Silber gefragt Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-07-18 17:01. Bei der Britischen Royal Mint sind im zweiten Quartal die Verkäufe bei Gold und Silber gestiegen. Der physische Gold- und Silbermarkt zeigt ein solides Wachstum. Von April bis Juni 2022 gingen die Goldverkäufe bei der Britischen Royal Mint um acht Prozent nach oben. Die Silberverkäufe stiegen um 47 Prozent an, beides im Vergleich zum Quartal davor. Dabei wuchs die Nachfrage speziell bei amerikanischen Verbrauchern. Aus internationaler Sicht wurden 52 Prozent mehr Goldunzen und 58 Prozent mehr Silberunzen sowie 67 Prozent mehr Platin verkauft. Die für Münzen und Barren aus Edelmetallen bekannte Royal Mint hat sich in Großbritannien eine starke internationale Investorenbasis aufgebaut. Die U.S. Mint konnte im zweiten Quartal 315.000 Unzen Gold verkaufen, dies waren jedoch rund 26 Prozent weniger als im ersten Quartal 2022, also ein deutlicher Rückgang. Die Perth Mint verkaufte im zweiten Quartal ebenso wie die U.S. Mint weniger Gold, nämlich sechs Prozent geringer fielen die Verkäufe im Vergleich zum Vorquartal dort aus. Insgesamt halten Investoren am physischen Metall fest. Beim aktuell zurückgekommenen Goldpreis sollten die Edelmetallkäufe der Anleger anziehen. Da Gold international in US-Dollar bewertet wird und dieser gerade äußerst stark ist, gehören Gold und Silber auch zu den Opfern, so wie die meisten Rohstoffe. Nicht einmal die hohe Inflation kann derzeit etwas daran ändern, dass Gold seit seinem Hoch von 2.070 US-Dollar je Feinunze im März 2022 stetig gefallen ist. Zins- und Rezessionsängste und der starke US-Dollar setzen also den Edelmetallen zu, aber selbst, wenn die Talfahrt noch weiter gehen sollte, eine Trendumkehr kommt auf jeden Fall. Dann sollten Investoren am besten bereits investiert sein, beispielsweise auch in Edelmetallaktien wie Aztec Minerals oder Tier One Silver. Aztec Minerals - https://www.youtube.com/watch?v=RZ_5tRlQDGI - besitzt in Mexiko das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Projekt Cervantes. Dazu kommen die historischen Tombstone-Liegenschaften (Gold, Silber, Blei, Zink). Tier One Silver - https://www.youtube.com/watch?v=4jPXbyx5DJ0 - konzentriert sich auf Gold, Silber und Basismetalle in Peru. Intensive Explorationsprogramme laufen auf den Projekten Curibaya und Hurricane. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von und Tier One Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich:https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Pressekontakt: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten