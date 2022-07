Startseite KSK-Immobilien GmbH hat acht Einfamilienhäuser in Euskirchen vermittelt – Neubauprojekt mit 19 Eigentumswohnungen folgt Pressetext verfasst von KSK-I am Do, 2022-07-14 08:46. Köln, 12.07.2022 Die KSK-Immobilien GmbH hat erfolgreich acht Einfamilienhäuser in Euskirchen-Stotzheim vermittelt. In unmittelbarer Nähe der Häuser entsteht nun ein weiterer Neubau mit insgesamt 19 modernen Eigentumswohnungen. Der Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln wird in Kürze mit dem Vertrieb der Wohnungen beginnen. Bauträger beider Neubauprojekte ist die terra colonia GmbH. In der Steinbockstraße in Euskirchen-Stotzheim sind zwei Doppelhaushälften und sechs Reihenhäuser entstanden. „Die neuen Eigentümerinnen und Eigentümer können sich besonders über das ökologische Gesamtkonzept freuen“, so Alexander Schlömer, Vertriebsleiter Neubauimmobilien bei der KSK-Immobilien GmbH. So versorgt etwa ein zentrales, mit Biogas und Ökostrom arbeitendes Blockheizkraftwerk die Häuser mit Wärme und Warmwasser. Dank der monolithischen Bauweise mit Marken-Dämmziegeln ist zudem keine Hülle aus Styropor notwendig. Mario Spiluttini, Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH, ergänzt: „Es handelt sich hier um KfW-Effizienzhäuser 55 EE, somit sind die Häuser besonders energieeffizient.“ Die modernen Einfamilienhäuser mit Wohnflächen von ca. 140 m² verfügen alle über eine eigene Terrasse und einen eigenen Garten. Ein Glasfaseranschluss mit bis zu 1.000 Mbit/s ermöglicht schnelles und unkompliziertes Arbeiten im Homeoffice und zeitgemäßes Multimedia. In allen Wohnräumen wurde zudem eine Fußbodenheizung mit Einzelraumsteuerung installiert. „Die Lage der Häuser ist ideal: naturnah und dennoch verkehrstechnisch gut angebunden“, so Till Pekie, ebenfalls Immobilienberater bei der KSK-Immobilien GmbH. In direkter Nähe zu den Häusern – in der Marsstraße – entsteht derzeit ein weiteres Neubauprojekt des Bauträgers mit 19 modernen Eigentumswohnungen. Die KSK-Immobilien GmbH wird in den nächsten Wochen mit dem Vertrieb der Wohnungen starten. Bereits jetzt können sich Interessierte vorab registrieren. Ansprechpartner:

Mario Spiluttini & Till Pekie

neubau@ksk-immobilien.de

Tel.: 0221 179494-23