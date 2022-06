Startseite Umfangreiche Auswahl toller Rezepte Pressetext verfasst von Kummer am Sa, 2022-06-11 07:29. „Vegetarischer Genuss – Quer Beet“ bietet eine umfangreiche Auswahl toller Rezepte, die leicht nachzukochen sind. Hier ist für jeden etwas dabei. Trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=m5pjrmPGpy4 Buchbeschreibung:

Von wegen, vegetarisches Essen ist langweilig. Überzeugen Sie sich selbst, wie vielfältig und interessant diese gesunde und immer beliebter werdende Ernährungsform sein kann.

Wie der Name „Vegetarischer Genuss – Quer Beet“ schon verrät, finden Sie hier abwechslungsreiche Rezepte für jeden Geschmack.

Also haben Sie Mut und lassen sich auf eine köstliche Reise ein, die einen großen Reiz hat und mal andere Geschmackserlebnisse bietet.

Ein Muss für Freunde der vegetarischen Küche und für die, die einfach mal gerne einen fleischlosen Tag einlegen wollen.

Als besonderes Bonbon gibt es eine literarische Vorspeise. Und gelacht werden darf auch.

Guten Appetit! Produktinformation:

Taschenbuch: 228 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (12. November 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3748167660

ISBN-13: 978-3748167662

Auch als E-Book erhältlich! Rezeptliste:

Aufstriche und Dips:

Deftiger Aufstrich, Kartoffel-Aufstrich, Hüttenkäse-Aufstrich, Brennnessel-Aufstrich, Basilikum-Tofu-Aufstrich, Honig-Nuss-Aufstrich, Kaktusfeigen-Aufstrich, Pikanter Käse-Dip, Walnuss-Dip, Sesam-Dip, Kerbel-Senf-Dip, Bohnen-Dip

Salat:

Rettich-Paprika-Salat, Orangen-Fenchel-Salat, Gurken-Salat, Bunter Reis-Salat, Rucola-Camembert-Salat, Sellerie-Salat, Schwarzwurzel-Salat, Rucola-Halloumi-Salat, Lauch-Käse-Salat, Löwenzahn-Kohlrabi-Salat, Rucola-Basilikum-Salat, Kapuziner-Salat, Farbenfroher Salat, Ziegenkäse-Salat, Kaki-Salat, Kiwi-Nuss-Salat, Petersilien-Salat, Tomaten-Zucchini-Salat, Sommer-Salat

Suppen und Eintöpfe: Möhren-Kokos-Suppe, Mango-Suppe, Käse-Suppe mit Liebstöckel-Klößchen, Wildkräuter-Suppe, Brunnenkresse-Suppe, Tomaten-Suppe, Linsen-Suppe, Zucchini-Suppe, Grüne-Suppe, Bunter Bohnen-Eintopf, Süßkartoffel-Feigen-Eintopf, Tofu-Bananen-Eintopf

Käse:

Frischkäse-Lauch-Quark, Lavendel-Frischkäse, Bunte Käse-Bällchen, Frischkäse-Pralinen, Blumiger Ziegenkäse, Käse-Nuss-Pastete, Mandel-Camembert, Frittierte Käse-Kartoffelscheiben, Käsiger-Armer-Ritter, Gorgonzola-Blätterteig-Tasche, Gouda-Auberginen-Scheiben, Käse-Pfannkuchen, Käse-Schmarren, Frischkäse-Romanesco-Püree, Käse-Pesto, Parmesan-Gemüse, Käse-Schnittlauch-Risotto, Halloumi-Spinat-Curry, Käse-Spätzle, Blauschimmel-Möhren-Pfanne, Käse-Cräcker, Parmesan-Oregano-Plätzchen, Fruchtiges Frischkäse-Sandwich, Käse-Eis, Käse-Apfel-Spieß, Käse-Bananen

Aufläufe:

Möhren-Orangen-Auflauf, Schicht-Auflauf, Birnen-Kartoffel-Auflauf, Chicorée-Auflauf, Auflauf mit Käse-Grieß-Haube, Brot-Käse-Auflauf, Mozzarella-Linsen-Auflauf, Liebstöckel-Kartoffel-Auflauf, Ziegenkäse-Zucchini-Auflauf, Kumquats-Auflauf, Knödel-Auflauf, Tomaten-Peperoni-Auflauf, Okra-Auflauf, Linsen-Gemüse-Auflauf, Gemüse-Quark-Auflauf, Dattel-Quark-Auflauf, Apfel-Auflauf, Kirsch-Auflauf

Bezahlbare und unkomplizierte Rezepte:

Bohnen-Bratling, Sauerkraut-Tofu-Bratling, Polenta-Püree, Kräuterkartoffel-Stampf, Fladenbrot-Pizza, Spitzkohl-Pfanne, Brokkoli-Nuss-Pfanne, Reis-Cashewkern-Pfanne, Schupfnudel-Pfanne, Blumenkohl mit Brösel ,Kartoffel-Champignon-Kuchen, Zwiebel-Möhren-Curry, Spinat-Curry, Pastinaken-Pommes, Sägespäne, Rosinen-Couscous

Essbare Blüten:

Rosen-Quark, Rosen-Zucker, Blumen-Butter, Blüten-Pfannkuchen, Frittierte Zucchiniblüten, Blüten-Pilz-Pfanne, Lavendel-Kokosplätzchen, Warme Holunderblüten, Bunter Gugelhupf, Exotisches Obst: Melonen-Spieß, Nashi-Birnen-Ragout, Litschi-Curry, Melonen-Nudel-Pfanne, Granatapfel-Pasta, Bananen-Pfanne, Ananas-Pfanne, Maracuja-Butter, Gefüllte Feigen, Avocado-Frucht-Creme, Fruchtspieß, Gefüllte Pitahaya, Schokoladen-Physalis

Kräuter:

Kräuter-Snack, Petersilien-Ingwer-Butter, Wildkräuter-Bratling, Kerbel-Omelett, Zitronenmelissen-Pesto, Tortellini in Kerbelsoße,Grün-Weiße-Lasagne, Dill-Gurken-Pfanne, Kräuter-Bohnen, Salbei-Gemüse, Giersch-Tofu-Ragout

Scharf:

Überbackene Jalapeños, Tabasco-Tomate, Paprika-Peperoni-Tasche, Grünes Omelett, Gurken-Gemüse, Kichererbsen-Chili, Ragout, Tofuschnitzel mit Chilibutter, Chili-Kugeln, Gehacktes-Peperoni-Pfanne, Chinakohl-Pfanne, Teufels-Bratwurst, Peperoni-Kraut, Gebackene Bohnen, Chili-Nudeln, Pikantes Brot, Chili-Muffins, Jalapeño-Salsa, Chili-Petersilien-Pesto

Süß:

Bananen-Knusper-Quark, Ananas-Honig-Quark, Apfel-Nuss-Dessert, Joghurt-Dessert, Himbeer-Traum, Verführung in Rosa, Ricotta-Vanille-Creme, Himbeer-Mascarpone-Creme, Waldmeister-Mandarinen-Creme, Versuchung in Rot, Amarettini-Creme, Zimt-Milchreis, Rosinen-Puffer, Schmarren mit karamellisierten Birnen, Nougat-Schnitten ,Blaubeer-Rolle, Haferflocken-Plätzchen, Schoko-Rosinen-Kekse, Vanille-Sterne, Mandel-Ecken, Haselnuss-Schoko-Plätzchen, Hüftgold, Honig-Muffins, Mohnkuchen, Rosinen-Schmand-Kuchen, Johannisbeer-Streusel, Vanille-Brötchen, Honig-Zimt-Baguette, Frittierte Orangen-Plätzchen, Walnuss-Knabberei, Amaretto-Knabberei Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur. Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/ Über Kummer Komplettes Benutzerprofil betrachten