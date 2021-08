Startseite Anders Denken, Gemeinsam Handeln - Ein Konzept für selbstorganisierte Lehre Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2021-08-27 11:36. Judith Bönisch stellt in "Anders Denken, Gemeinsam Handeln" die Grundideen und Arbeitsweisen eines alternativen Lern- und Lehr-Ansatzes vor. Das Energieseminar für universitäre Seminare entwickelte ein anregendes Konzept für selbstorganisierte Lehre, dessen Grundideen und Arbeitsweisen "anders denken" und "gemeinsam handeln" sind. Dieser Bildungsansatz wurde über die letzten knapp 40 Jahre praktiziert und kontinuierlich weiterentwickelt. Er umfasst Werkzeuge, Strukturen und didaktische Methoden für selbstorganisierte Seminare abseits des klassischen Frontalunterrichts. Der Bildungsansatz ist eine gelebte Verbindung von Theorie und Praxis. Die Grundpfeiler des Energieseminar-Konzepts sind eine interdisziplinäre und diskriminierungssensible Haltung sowie der Anspruch hierarchiearm miteinander zu lernen,

Dieses Buch bemüht sich, sowohl Praxisleitfaden zu sein, als auch die Evaluationsergebnisse des zugrunde liegenden Forschungsprojektes zu verhandeln. Das Energieseminar wünscht sich, dass die Ideen in dem Buch "Anders Denken, Gemeinsam Handeln" von Judith Bönisch Menschen in der Erwachsenen- und Jugendbildung inspirieren können, und dass die Ansätze aufgegriffen, diskutiert, für eigene Projekte adaptiert oder auch verworfen werden. Das Buch ist das Resultat eines zweijährigen Studienreformprojekts an der Technischen Universität Berlin und der Abschluss der Bemühungen des Energieseminars das eigene Lernkonzept aufzuschreiben und anderen Menschen, die in der Erwachsenenbildung tätig sind, zugänglich zu machen. "Anders Denken, Gemeinsam Handeln" von Judith Bönisch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28058-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online"Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing. Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: tredition GmbH

