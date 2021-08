Wir leben auf dieser Erde und brauchen unsere Umwelt

Umweltschutz ist im Moment aktueller denn je. Auch Kinder sollten in den Umweltschutz einbezogen werden, denn jeder kann etwas tun. Was muss noch alles passieren, bevor der Mensch begreift, dass wir nur diese eine Welt haben, und die gilt es zu schützen!

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn machen sich auch große Sorgen um die Natur. In den Geschichten erzählen sie in deutscher und englischer Sprache, was sie schon alles mit Umweltsündern erlebt oder gehört haben.

Vorwort:

Umweltschutz geht nicht nur Erwachsene etwas an.

Auch Du kannst etwas für die Umwelt tun!

In diesem Buch erzählen Dir Nepomuck und Finn Geschichten in deutscher und englischer Sprache, was sie schon alles mit Umweltsündern erlebt oder gehört haben.

Erzählungen, die zum Nachdenken anregen und Dich animieren sollen, ebenfalls etwas für die Umwelt zu tun.

Wenn jeder ein wenig an sich arbeitet, ist das schon ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Wir haben nur diese eine Welt, und die gilt es zu schützen!

Trailer:

https://youtu.be/D8khgTlFkk4

Buchbeschreibung:

Dicke Luft, Müll im Wald und Gift im Wasser: Unsere Umwelt ist in Gefahr und damit leider auch unsere Gesundheit!

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn machen sich große Sorgen um die Natur. In ihren Geschichten erzählen sie Dir von ihren Erlebnissen in deutscher und englischer Sprache.

Die Verschmutzung von Wald, Gewässern und Luft geht uns alle etwas an. Niemand ist zu jung oder zu alt, und es ist höchste Zeit, endlich zu handeln.

Begleite die beiden Freunde auf ihrer wichtigen Mission, und hilf ihnen, aktiv etwas für unseren Planet Erde zu tun.

Natürlich gibt es zum Schluss als Bonbon wieder eine kleine Überraschung. Du darfst also schon mal gespannt sein! Doch vorerst viel Spaß beim Lesen!

Bad air, trash in the forest and poison in the water: our environment is in danger and unfortunately, with it so is our health!

Goblin Nepomuck and Mouse Finn are very worried about nature. In their stories they tell you about their experiences in German and English.

The pollution of forests, water and air concerns all of us. Nobody is too young or too old and it is high time to finally do something.

Accompany the two friends on their important mission and help them to actively do something for our planet Earth.

Of course as usual, there is a little "surprise candy" at the end. So you can already be curious! But for now, have fun reading!

Produktinformation:

Taschenbuch : 88 Seiten

ISBN-10: 3751997474

ISBN-13: 978-3751997478

Herausgeber : BoD – Books on Demand; 1. Auflage (26. Oktober 2020)

Sprache: : Englisch, Deutsch

Auch als E-Book erhältlich!

Hier treiben Nepomuck und Finn auch gemeinsam ihr Unwesen:

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7504-0772-5

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7448-9014-4

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7494-5428-0

Nepomuck und Finn haben auch eine Seite bei Facebook.

Dort stellen sie ihren menschlichen Freunden interessante Bücher und Seiten vor.

Ebenso berichten sie natürlich von sich, denn ihre Menschenfreunde liegen ihnen sehr am Herzen.

Ein Besuch lohnt sich.

https://www.facebook.com/Neues-von-Nepomuck-und-Finn-114170493329312/

Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://christineerdic.jimdofree.com/

https://literatur-reisetipps.blogspot.com/

Wichtiger Hinweis: Bücher, die bei Amazon derzeit nicht verfügbar sind, mit Versandgebühr oder zu überteuertem Preis von Zwischenhändlern angeboten werden, finden Sie oftmals versandkostenfrei in anderen Online-Shops wie z.B. Thalia, buch24.de, Weltbild, Hugendubel, bücher.de oder BoD. Es kostet nichts außer ein wenig Zeit, sich zu informieren.