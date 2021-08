Startseite Von pikant über herzhaft bis süß Pressetext verfasst von Kummer am Mi, 2021-08-25 08:08. Aufläufe oder Gratins sind absolute Lieblinge aus dem Backofen. Sie sind überaus vielseitig. Von pikant über herzhaft bis süß, hier wird der Kochfantasie keine Grenzen gesetzt. Und alles kann gut vorbereitet werden. Kochbuchtipp „Kummers Ofengerichte“

Heiß, duftend und mit einer leckeren Kruste oben drauf! Wer kann da schon „NEIN“ sagen?

Aufläufe und Gratins erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Sie sind überaus vielseitig und eignen sich hervorragend zur Resteverwertung.

Einfach alles, was Ihnen schmeckt in eine Auflaufform geben, Ei oder Käse darüber, fertig! Man kann jedes Gericht schnell zubereiten und die meiste Arbeit übernimmt der Ofen. Hierbei werden der Kochfantasie und Experimentierfreudigkeit keine Grenzen gesetzt.

Die Rezepte in „Kummers Ofengerichte“ sind gut beschrieben, die Zutaten erschwinglich, in jedem gut sortierten Einkaufsmarkt zu erwerben und leicht nachzukochen.

Und damit es beim Kochen nicht langweilig wird, gibt es noch eine literarische Nachspeise.

Guten Appetit! Trailer:

https://youtu.be/zOWe8dNRn4w Produktinformation:

Taschenbuch: 88 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (24. September 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3743141256

ISBN-13: 978-3743141254

Auch als E-Book erhältlich! Rezeptidee:

Pastinaken-Auflauf

250 g Pastinaken

100 g Möhren

80 g Hirse

1 rote Zwiebel

2 Eier

100 g geriebener Bergkäse

150 g Quark

200 ml Gemüsebrühe

2 EL Butter

2 EL Olivenöl

1 - 2 Prisen Muskat

2 - 3 Prisen Kräutersalz

2 - 3 Prisen Pfeffer

Gemüsebrühe in einem Topf zum Kochen bringen, Hirse zufügen und bei schwacher Hitze ca. 20 Minuten quellen lassen. Wenn die Hirse ausgequollen ist, die Eier sowie Quark unterheben und mit Muskat, Kräutersalz sowie Pfeffer würzen.

Pastinaken sowie Möhren schälen und in dünne Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und fein hacken.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Gemüse darin dünsten

Hirse sowie Gemüse mischen und in einer gebutterten Auflaufform verteilen. Bergkäse darauf verteilen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 25 - 30 Minuten überbacken. Rezeptliste:

Lachs-Dill-Auflauf, Kabeljau-Sauerkraut-Auflauf, Fisch-Reis-Auflauf, Lauch-Kabeljau-Auflauf, Seelachs-Möhren-Auflauf, Zander-Möhren-Auflauf, Krabben-Nudel-Auflauf, Rotbarsch-Paprika-Auflauf, Kartoffel-Lachs-Auflauf, Gnocchi-Zucchini-Auflauf, Scharfer Bohnen-Auflauf, Bulgur-Auflauf, Sauerkraut-Ananas-Auflauf, Möhren-Kohlrabi-Auflauf, Kartoffel-Gehacktes-Auflauf, Romanesco-Tofu-Auflauf, Auberginen-Paprika-Auflauf, Kartoffelpüree-Auflauf, Mais-Mozzarella-Auflauf, Knödel-Zucchini-Auflauf, Rosenkohl-Süßkartoffel-Auflauf, Grünkohl-Möhren-Auflauf, Blumenkohl-Brot-Auflauf, Möhren-Lauch-Auflauf, Hirse-Auflauf, Sauerkraut-Nudel-Auflauf, Pastinaken-Auflauf, Champignon-Auflauf, Auflauf a la Britta, Eierkuchen-Auflauf, Getreide-Schafskäse-Auflauf, Nudel-Lauch-Auflauf, Herzhafter Pfirsich-Auflauf, Möhren-Auflauf, Camembert-Auflauf, Nudel-Auflauf mit Pep, Paprika-Reis-Auflauf, Süßkartoffel-Kräuter-Auflauf, Spitzkohl-Auflauf, Schupfnudel-Auflauf, Fenchel-Auflauf, Gemüse-Quark-Auflauf, Rosenkohl-Auflauf, Bohnen-Auflauf, Kürbis-Auflauf, Gemüse-Auflauf, Nudel-Pfirsich-Auflauf, Süßer Brot-Auflauf, Kirsch-Auflauf, Aprikosen-Grieß-Auflauf, Obst-Auflauf, Orangen-Auflauf, Birnen-Milchreis-Auflauf, Lachs-Meerrettich-Gratin, Seelachs-Gratin, Lengfisch-Gratin, Pangasius-Gratin, Kartoffel-Gratin, Polenta-Gratin, Kohlrabi-Gratin. Weitere Bücher der Autorin:

Nepomuck und Finn: Mission Umweltschutz, ISBN: 978-3-7519-9747-8

Ostern mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7504-0772-5

Weihnachten mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7448-9014-4

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn, ISBN: 978-3-7494-5428-0

Pferde erzählen, ISBN: 978-3-9611-1618-8

Zac und der geheime Auftrag, ISBN: 978-3-9611-1668-3

Willkommen zu Hause, Amy, 978-3-9611-1705-5

Die Abenteuer des kleinen Finn, ISBN: 978-3-8448-1599-3

Kummers Kindergeschichten, ISBN: 978-3-7386-0100-8

Kummers Kindergeschichten 2, ISBN: 978-3-7392-3824-1

Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2

Gedankenkarussell – Eine literarische Reise, ISBN: 978-3-7392-4553-9

Mein Leben mit MS, ISBN: 978-3-9030-5642-8

Mein Leben mit MS 2, ISBN: 978-3-9654-4078-4

Weihnachtsgeschichten … und noch mehr, ISBN: 978-3-7386-4553-8

Gut geschmiert in den Tag: Brittas und Edes Marmeladengenuss, ISBN: 978-3-7481-2597-6

Das Marmeladenbüchlein, ISBN: 978-3-9611-1212-8

Vegetarisches Grillvergnügen – so einfach geht’s, ISBN: 978-3-7526-8395-0

Köstlich vegetarisch - Meine Lieblingsgerichte ISBN: 978-3-7519-9382-1

Vegetarisch für die ganze Familie, ISBN: 978-3-7448-9344-2

Kummers Suppentöpfchen, ISBN: 978-3-7386-1124-3

Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3

Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-3-7528-3915-9

Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-3-7481-6766-2

Vegetarisch für Jedermann [Kindle Edition], ASIN: B079YGP512

Guten Appetit [Kindle Edition], ASIN: B07B8BR3R2

BE VEGGIE [Kindle Edition], ASIN: B07M7C3RJC

LIES MICH ! - Leseproben aus tollen Kinderbüchern [Kindle Edition], ASIN: B096YZ5VDN Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch "Willkommen zu Hause, Amy" in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis "Lesefuchs" vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur. Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/

