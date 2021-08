Startseite Erstellen Sie Ihren ukrainischen Avatar für den 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine: Ein neuer kosten Pressetext verfasst von connektar am Do, 2021-08-19 16:40. Im Vorgriff auf den Unabhängigkeitstag der Ukraine hat das Kiewer IT-Unternehmen Mobilunity eine spezielle Website zur Erstellung von Fotos im ukrainischen Stil eingerichtet. Der IT-Dienstleister Mobilunity beteiligte sich an den gesamtukrainischen Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine, indem es einen Online-Dienst schuf, über den jeder sein Foto für soziale Netzwerke "ukrainisieren" kann - ukraine30.mobilunity.com . Die Seite wurde ursprünglich zweisprachig (ukrainische und englische Version) eingerichtet, damit nicht nur Ukrainer, sondern auch viele Freunde der Ukraine im Ausland ihre Unterstützung für das Land zeigen können, indem sie einen ukrainisierten Avatar erstellen und ihn online teilen. Die Nutzung des Online-Dienstes ist sehr einfach und unkompliziert: Besuchen Sie einfach die Website, laden Sie ein Foto (oder ein beliebiges anderes Bild) ohne Registrierung hoch, bearbeiten Sie es mit verschiedenen ukrainischen Aufklebern, Symbolen, Rahmen und Hintergründen, und laden Sie den ukrainisierten Avatar auf Ihr Gerät herunter. Der Dienst ermöglicht es Ihnen auch, bearbeitete Bilder sofort in sozialen Netzwerken zu teilen und funktioniert sowohl auf Computern als auch auf Mobiltelefonen. Sie können diesen Editor auch verwenden, um Grußkarten im ukrainischen Stil zu erstellen, den Hintergrund Ihres persönlichen Profils zu einem patriotischeren zu machen oder einfach ein Urlaubsbild für die Post zu erstellen. Vor der Entwicklung von Stickern und Filtern analysierte das Mobilunity Marketing Team die Popularität relevanter Schlüsselwörter, um eine Funktionalität zu schaffen, die den Anforderungen und Erwartungen der Nutzer entspricht. Das Entwicklungsteam berücksichtigte eine Reihe von Anwendungsfällen, die auf den bisherigen Erfahrungen mit der Entwicklung von Online-Fotoeditoren basieren. "Das gesamte Mobilunity-Team hat eine ganz besondere Einstellung zum Unabhängigkeitstag der Ukraine, und jedes Jahr grüßen wir unser Land mit einem patriotischen Video, einer Fotocollage oder einer interessanten Infografik. Da wir wissen, dass der 30. Jahrestag in diesem Jahr vor uns liegt, konnten wir ihn einfach nicht unbeachtet lassen und haben beschlossen, zur Förderung der Ukraine als Ländermarke beizutragen", - sagt Kateryna Boiko, Marketingdirektorin von Mobilunity. Mobilunity ist ein ukrainisches Unternehmen, das stolz darauf ist, seine Herkunft auf dem Weltmarkt zu vertreten. Bei der täglichen Kommunikation mit europäischen und amerikanischen Kunden hat das Unternehmen festgestellt, dass die Professionalität ukrainischer Fachleute immer sehr hoch geschätzt wird, gleichzeitig aber das Bewusstsein für die Ukraine als Land gering ist. Um dies zu ändern und ein positives Image des Landes aufzubauen, informiert das Unternehmen seine Kunden ständig über die Errungenschaften des Landes und lädt Partner und Kunden häufig zu Besuchen in der ukrainischen Hauptstadt und anderen Teilen des Landes ein. Ukraine30.mobilunity.com ist in der Tat ein weiterer Schritt, um alle Menschen auf der Welt an die Ukraine zu erinnern und die Marke des Landes auf eine neue Ebene zu heben. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mobilunity

email : pr@mobilunity.com Mobilunity ist ein ukrainisches IT-Unternehmen, das 2010 in Kiew gegründet wurde und sich auf den Aufbau engagierter Teams von Softwareingenieuren und R&D Entwicklungszentren konzentriert. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit mehr als 40 Kunden zusammen, entwickelt sich aktiv weiter und erweitert ständig den Kundenkreis. Seit 2018 wird Mobilunity jährlich als einer der besten Anbieter von B2B-Dienstleistungen ausgezeichnet. Pressekontakt: Mobilunity

