Startseite Kalte Schnauze, heißes Herz Pressetext verfasst von Rufebo am Do, 2021-08-19 11:42. "Kalter Schnauze, heißes Herz" 2022 von Rufebo - Mit Ausmalfunktion! Der Hundekalender mit Pfiff! Ein tolles Geschenk für Kinder, die Hunde mögen und am Malen Spaß haben: Wenn mit Beginn des neuen Jahres aus Tage, Wochen und aus Wochen Monate werden sollte mit "Kalter Schnauze, heißes Herz" 2022 in keinem Kinderzimmer fehlen! Die Kalenderblätter bieten allen jungen Tierfans mit den 12 Rassehunden des Monats und ihren Ausmalbildern auf der Rückseite ein doppeltes Vergnügen. Dank der Ringbindung können die Kalenderblätter (DIN A4 Querformat, 170 Gramm) als feste Malunterlage genutzt werden.

*

"Kalter Schnauze, heißes Herz" ist im Epubli-Verlag mit der ISBN 978-3-978-3-754153-09-3 erschienen.

Epubli: https://www.epubli.de/shop/buch/Kalte-Schnauze-heißes-Herz-Rufebo-*-9783754153093/117027 und online ab sofort erhältlich.

*

Amazon: https://www.amazon.de/dp/3754153099/ref=olp-opf-redir?aod=1&ie=UTF8&f_fr...

Informationen über die bisher erschienenen Kinderbücher die von Rufebo illustriert worden sind, findet man auf ihre Webseite.

*

Hinweis zum Autor/Illustrator

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen Rufebo, malte und skizzierte schon als Kind mit großer Begeisterung. Ihre Faszination war so groß, dass sie sich schon früh für eine technische Ausbildung interessiert hatte, in der sie schnell die Techniken und das Freihandzeichnen perfektionierte. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht. Darüber hinaus gibt ihr das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien einen großen Spielraum, die Bilder ins richtige Licht zu setzen.

*

Kontakt:

Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail fe.bo1@web.de

http://www.rufebo.de Über Rufebo Komplettes Benutzerprofil betrachten

1.) Registrieren

2.) eMail Link bestätigen

3.) PR-Meldung schreiben



~ Reichweite ~ Benutzeranmeldung Benutzername: * Passwort: * Registrieren

Neues Passwort anfordern Wer ist online Zur Zeit sind 130 Benutzer und 1043 Gäste online.