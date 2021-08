Die Financial Service VS GmbH aus Villingen-Schwenningen erschließt sich mit Wohnbauimmobilien einen weiteren Geschäftsbereich

Die Financial Service VS GmbH wurde im Herbst 2015 gegründet und ist beim Amtsgericht Freiburg in das Handelsregister unter der Nummer HRB 713716 eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Kapitalanlagen, Versicherungen und Finanzierungen, die gemäß den §§ 34 c, 34 d und 34 f Gewerbeordnung vertrieben werden dürfen. Tätigkeiten und Handlungen nach dem Kreditwesengesetz sind ausgenommen. Bei den Immobilien-Kapitalanlagen fragt sich, ob Investitionen mit kontinuierlicher Wertsteigerung und bestmöglichem Kapitalschutz gegen Inflation möglich sind ? Als Finanzexperten in den drei Sparten Versicherungen, Wertanlagen und Kredite lautet die Antwort der Financial Service VS GmbH: Ja, das geht!

Während spekulative Investments auf dem Glatteis des Börsenparketts schnell ins Rutschen geraten oder der Handel mit Devisen den Schatten der Inflation als ständigen Begleiter über sich hat, werden Investitionen in den Wohnungsbau kontinuierlich empor getragen von 3,88 Prozent Wertsteigerung von Immobilien p.a. im bundesweiten Schnitt.

Hinzu kommt, dass sich die Inflation vor allem auf Geldwerte auswirkt, im Gegensatz dazu es sich bei Immobilien jedoch um solche Sachwerte handelt, die stets den aktuellen Gegenwert repräsentieren. Und es ist kein Geheimnis, dass ein anhaltend steigender Bedarf an Wohnraum - und damit verbunden kontinuierliche Einnahmen durch Mieten - ein zusätzlicher Garant für eine wertbeständige Vermögensanlage darstellt.

Aus diesem Grund erschließt das Unternehmen Financial Service VS GmbH einen weiteren Geschäftsbereich, indem das Unternehemen gezielt in den Wohnungsbau investieren und hierzu interessierten Anlegern/innen sowohl Nachrangdarlehen mit fester, nachrangig zahlbarer Verzinsung von 3 – 5 % p.a. als auch partiarische Darlehen mit verhandelbarer Gewinnbeteiligung und zusätzlicher Verzinsung anbietet, mit wählbaren Mindestlaufzeiten von 5 bis 12 Jahren. Verzinsung und Laufzeiten als variable Bedingungen können also individuell ausgehandelt werden. Die Einlagen können auch in Form von grundschuldbesicherten Darlehensverträgen bei Bauträgern und Wohnungsbaugenossenschaften angelegt werden, was eine gewisse Sicherheit gewährleistet.

Wollen interessierte Anleger an dieser Erfolgsgeschichte partizipieren, dann gehen Sie den nächsten Schritt und kontaktieren Herrn Prokuristen Juri Kachniaschwili als Inhaber der Financial Services VS GmbH. Er steht allen Interessenten unter der Mail-Adresse: info@financial-group.de zur Verfügung und freut sich auf die Kontaktaufnahme von Interessenten.

In Beteiligungsfragen und bei der kapitalmarktorientierten Finanzierung wird das Unternehmen von der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) betreut.