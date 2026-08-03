Vom Fractional CMO zum Co-Founder: Unternehmer setzt auf Europas nächste Compliance-Revolution

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Fractional-CMO-Mandats richtet Unternehmer Nico Bergstreiser seinen Fokus vollständig auf den Aufbau einer skalierbaren B2B-SaaS-Lösung für Europa.

Strategische Weichenstellung an der Schnittstelle von B2B-Marketing und Enterprise-Software: Unternehmer Nico Bergstreiser gibt seinen offiziellen Ausstieg als Chief Marketing Officer bei der aucando GmbH bekannt. Die dortige Führungsrolle war strukturell als _Fractional CMO_ - eine agile, zielorientierte Form der interimistischen C-Level-Beratung - ausgelegt. Nach dem erfolgreichen Aufsetzen der Kern-Prozesse, der Schärfung der Markenarchitektur und der Implementierung skaliersicherer Marketing-Infrastrukturen endet das Mandat plangemäß mit dem Monat August.

Im direkten Anschluss bündelt Bergstreiser seine unternehmerischen Aktivitäten in einem neuen Kernprojekt: Er tritt als Co-Founder und Chief Marketing Officer offiziell in die Führung des B2B-SaaS-Startups DPP Flash ein.

Skalierbare Infrastruktur für die EU-Produktpass-Pflicht

Mit der bevorstehenden schrittweisen Einführung des Digitalen Produktpasses durch die Europäische Union stehen Hersteller und Enterprise-Konzerne vor der Herausforderung, komplexe Lieferketten-, Material- und Compliance-Daten transparent und fälschungssicher bereitzustellen. DPP Flash adressiert genau diesen Engpass durch eine spezialisierte Software-as-a-Service (SaaS)-Cloud-Struktur, die automatisierte Erstellung, sichere Verwaltung und nahtlose API-Integrationen für digitale Produktpässe ermöglicht.

In seiner erweiterten Doppelrolle als Mitgründer und CMO verantwortet Nico Bergstreiser ab sofort die Marketingstrategie, die Positionierung im Enterprise-Segment, den Aufbau datengetriebener Performance-Channels sowie die Go-to-Market-Ausrichtung für den europäischen Markt.

"Die Mandatsarbeit bei der aucando GmbH war von enormer Dynamik geprägt. Das Modell des Fractional CMO hat es mir ermöglicht, innerhalb kurzer Zeit sehr schlanke, aber hochleistungsfähige Marketing- und Vertriebsstrukturen zu etablieren. Nach dem Erreichen dieser Meilensteine ist der Übergang der logische Schritt", erklärt Nico Bergstreiser.

"Der digitale Produktpass ist keine reine Regulierungsanforderung, sondern eine der größten Transformationschancen für den B2B-Sektor der nächsten Jahre. Bei DPP Flash bauen wir genau die technologische Infrastruktur, die Unternehmen brauchen, um Compliance in einen klaren Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Ich freue mich darauf, diese Vision als Co-Founder und CMO mitzugestalten und am Markt zu verankern.", so Nico Bergstreiser.

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Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

Deutschland

fon ..: +4915679762646

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email : bergstreiser@adlerquell.de

Nico Bergstreiser ist Unternehmer, Tech-Gründer und Bestseller-Autor aus dem Rhein-Erft-Kreis. Seine unternehmerischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, digitale Geschäftsmodelle, Automatisierung und Vertrieb. Neben seiner Tätigkeit als Co-Founder und CMO eines B2B-Software-Startups ist er Gründer von IndustriAI Consulting und des Adlerquell Verlags.

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