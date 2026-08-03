1 Jahr coachverzeichnis.com: Erfolgreiches erstes Jahr mit neuem Rekordmonat und dem Start von HolidayCoaching

Zum 1. Geburtstag blickt coachverzeichnis.com auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Rekordzahlen im Mai, 145 aktive Coaches und der Start des neuen Projekts "HolidayCoaching".

Mittelhessen, 1. August 2026 - Das spezialisierte Online-Portal coachverzeichnis.com feiert heute sein einjähriges Bestehen seit dem offiziellen Startschuss im August 2025. Was rein technisch schon früher begann, hat sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate zu einer festen Größe und Anlaufstelle für professionelles Coaching entwickelt. Pünktlich zum Geburtstag zieht das Portal eine äußerst positive Bilanz und blickt auf spannende neue Projekte.

Deutliches Wachstum und starker Meilenstein bei Google

Die Plattform verzeichnet ein dynamisches organisches Wachstum. Ein wichtiger Meilenstein wurde bereits im Mai erreicht: Laut Google Search Console knackte die Website erstmals die Marke von 2.000 Klicks über die Google-Suche innerhalb von 28 Tagen.

Getragen von diesem SEO-Schwung entwickelte sich der Mai 2026 zum bisher besten Monat der Plattform-Geschichte:

* Besucher: Mit 2.575 Besuchen stieg die Kennzahl im Vergleich zum Vormonat um 61% (+978 Besucher).

* Seitenaufrufe: Es wurden 3.826 Seitenaufrufe registriert - ein Plus von 45% (+1.193 Aufrufe).

Hohe Qualität und Aktualität durch jährliche Verlängerung

Aktuell listet das Verzeichnis 145 aktive Coaches. Um den hohen Qualitätsanspruch und die Verlässlichkeit der Plattform zu garantieren, müssen alle Profile einmal im Jahr aktiv verlängert werden. Dieses Prinzip stellt sicher, dass Suchende aktuelle Kontaktdaten und Profile vorfinden.

Neues Gemeinschaftsprojekt: "HolidayCoaching" gestartet

Aus der aktiven Community heraus ist in den letzten Monaten ein innovatives Zusatzprojekt entstanden: HolidayCoaching . Das Konzept verbindet Urlaub und persönliche Weiterentwicklung.

Für dieses neue Angebot werden aktuell aktiv Coaches sowie Partner gesucht, erste Kooperationen sind bereits gestartet.

Gesucht werden: Touristik-Partner, Hotels und Tourismus-Anbieter sowie Coaches, die in beliebten Urlaubsregionen in Deutschland (und darüber hinaus) tätig sind und Coaching-Formate im Urlaubskontext anbieten möchten. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich zu melden.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vernetzung gibt es direkt auf coachverzeichnis.com sowie über die zugehörigen Kanäle des neuen Projekts HolidayCoaching.

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Herr Eberhard Kuhl

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35232 Dautphetal

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coachverzeichnis.com ist eine spezialisierte und transparente Plattform zur Vermittlung professioneller Coaches. Durch konsequente Qualitätssicherung, wie die jährliche Profilverlängerung, bietet das Verzeichnis eine passgenaue Verbindung zwischen Klienten und qualifizierten Coaches für berufliche und persönliche Anliegen.

Pressekontakt:

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